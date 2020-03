Il semble qu’Apple s’apprête à lancer l’iPhone 9 – .

L’iPhone 9 d’Apple pourrait être lancé dès cette semaine, selon une fuite d’accessoire de Best Buy.

Les détaillants qui ont reçu de prétendus équipements de protection pour iPhone 9 ont reçu pour instruction de ne pas les inventorier avant le 5 avril.

L’iPhone 9 est censé être un iPhone abordable, doté du processeur rapide de l’iPhone 11 et de la conception de l’iPhone 8.

Apple vient de dévoiler quelques nouveaux produits, notamment l’iPad Pro et le nouveau MacBook Air, mais le premier trimestre 2020 aurait également dû nous apporter un nouvel iPhone passionnant. C’était avant la fin de la vie normale du nouveau coronavirus aux États-Unis et presque partout ailleurs dans le monde. La pandémie de COVID-19 a forcé Apple à annuler un événement de presse fin mars, selon certains rapports. Apple n’a jamais annoncé la conférence de presse en premier lieu, il n’a donc jamais eu à reconnaître publiquement l’annulation. Les mêmes rapports ont également déclaré que l’iPhone 9 (iPhone SE 2) serait reporté à l’été ou plus tard, alors qu’Apple évaluait la situation. Ce n’était pas à cause d’un manque de stock d’iPhone 9, mais à cause de l’état du monde. L’activité des smartphones a également subi un coup dur au premier trimestre, tout comme de nombreuses autres entreprises touchées par le coronavirus. Mais Apple pourrait néanmoins se préparer à lancer le nouvel iPhone.

L’image suivante montre un étui Urban Armor Gear pour un «nouvel iPhone 4,7 pouces, 2020», rapports .. Ce n’est qu’un des nombreux accessoires iPhone 9 qui sont censés être envoyés à Best Buy et à d’autres détaillants. Les instructions indiquent que les détaillants ne devraient pas inventorier les nouveaux étuis avant le dimanche 5 avril.

Si ces informations sont exactes, le lancement de l’iPhone 9 est imminent. Apple pourrait le lancer via un communiqué de presse, tout comme il l’a fait avec l’iPad Pro et le MacBook Air il y a quelques jours.

Jon Prosser, un leaker qui a pris de l’importance au cours des derniers mois, a déclaré il y a quelques jours qu’Apple pourrait expédier l’iPhone 9 en avril. Entre autres choses, Prosser a d’abord divulgué le prix du Galaxy S20, puis a divulgué de nombreux détails sur la gestion par Apple de l’épidémie de coronavirus, ainsi que sur le portefeuille de produits d’Apple pour le premier trimestre.

Le briefing d’Apple arrive en ce moment. 👀

Comme je l’ai mentionné précédemment – sur le plan logistique, l’iPhone 9 sera prêt à être expédié en avril.

En raison des pressions économiques et des obligations des actionnaires, Apple envisage de sortir l’iPhone 9 en avril.

Je vous tiens au courant.

🧻🧻🧻🧻🧻

– Jon Prosser (@jon_prosser) 26 mars 2020

Lors d’une précédente fuite, Prosser a déclaré que l’iPhone 9 coûterait 399 $. Ce serait un excellent prix pour un tout nouvel iPhone censé être aussi rapide que l’iPhone 11 tout en conservant le design de l’iPhone 8. Le combiné comportera également un bouton d’accueil Touch ID, c’est pourquoi l’iPhone 9 peut l’être attrayant pour beaucoup de gens. Ce prix n’est pas encore confirmé.

Quant au nom du nouveau combiné, nous l’appelons iPhone 9 et iPhone SE 2 depuis des mois maintenant. Mais le combiné peut être vendu comme un «iPhone», ce que la fuite du boîtier ci-dessus semble suggérer.

Une fuite récente a également indiqué qu’Apple déjeunera également un iPhone 9 Plus aux côtés de l’iPhone 9, mais nous n’avons aucune confirmation de cela.

