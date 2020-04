il y a 3 fonctions importantes et secrètes qui changent tout

Les gens qu’ils utilisent WhatsApp ils connaissent désormais toutes les fonctions et tous les aspects de cette plateforme. En fait, la messagerie est au plus haut niveau avec cette application que tout le monde a téléchargée sur son smartphone. À ce jour, en fait, ils dépassent 2,2 milliards de personnes dans le monde qui utilisent WhatsApp, indispensable si vous souhaitez communiquer de la manière la plus directe possible.

Depuis quelque temps, en effet, il n’y a plus de concurrence, puisque tout le monde est désormais habitué au géant vert. À l’heure actuelle, il semble que l’application soit encore plus importante, compte tenu des restrictions imposées dans le monde pour lutter contre les coronavirus. L’expérience a ensuite enseigné à des gens qui existent aussi solutions externes pour implémenter ceux internes à l’application.

WhatsApp, il existe trois fonctions très simples à utiliser qui changeront vos habitudes

En bref, il existe des applications qui vous permettent de faire ce que WhatsApp ne vous a jamais permis. Le premier est Quel est Tracker, une solution qui vous permet d’espionner les mouvements de n’importe qui sans enfreindre la loi. En laissant l’application active en arrière-plan, vous pouvez savoir quand la personne quitte ou entre dans le chat avec une notification.

Suit ensuite invisible, une application parfaite pour lire les messages également, même si vous n’entrez pas dans le chat sur WhatsApp. De cette façon, vous ne mettrez même pas à jour votre dernier accès. Vous ne serez même pas en ligne, mais vous serez motivé. Enfin, il y a WAMR, application qui permet à chacun de récupérer des messages. La référence concerne tout le contenu supprimé spécifiquement après son envoi.