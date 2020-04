il y a des problèmes avec OxygenOS Open Beta 12

Il y a quelques jours, OnePlus a publié la nouvelle version d’OxygenOS Open Beta 12 pour les appareils OnePlus 7 et OnePlus 7. Pro quelques jours plus tard, malheureusement, la société a arrêté la mise à jour car elle pose de sérieux problèmes aux utilisateurs qui utiliser ces appareils.

Généralement, les versions OnePlus OxygenOS Open Beta sont assez stables mais, comme nous parlons toujours de logiciels bêta, elles peuvent inclure des bogues. Pour cela, la société ne recommande pas à tous les utilisateurs de l’installer. Ces versions sont principalement destinées aux passionnés et aux utilisateurs qui ont l’intention d’utiliser le logiciel pour fournir des commentaires utiles.

OnePlus 7 et 7 Pro, mieux vaut ne pas mettre à jour vers la dernière version bêta d’OxygenOS

Malheureusement, la dernière version d’OxygenOS Open Beta 12 pour OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro est devenue un cauchemar pour certains utilisateurs. Certains d’entre eux n’ont plus accès à l’appareil car ils ne peuvent pas déverrouiller l’écran de verrouillage. Cependant, d’autres utilisateurs sont confrontés à des problèmes de surchauffe lors de la charge, des déconnexions des réseaux WiFi et plus encore.

Il convient de noter que tous les utilisateurs qui ont installé la nouvelle mise à jour n’ont pas de problèmes. Par mesure de précaution, OnePlus a retiré l’OTA et n’est plus disponible au téléchargement car la société essaie de corriger les bugs.

Si vous utilisez OxygenOS Open Beta 12 sur OnePlus 7/7 Pro et que vous êtes bloqué par votre appareil, la seule façon de le résoudre est d’effectuer une réinitialisation matérielle. En effet, il n’est pas possible de revenir à la version précédente, c’est-à-dire OxygenOS Open Beta 11.

Cependant, le nouvel OxygenOS Open Beta 12 apporte également plusieurs innovations. Il s’agit notamment de l’optimisation du volume, de l’ajout d’une fonctionnalité qui vous indique si l’objectif de la caméra est sale et des correctifs de sécurité Android bien connus d’avril.