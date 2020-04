il y a peu à la deuxième saison, voici toutes les nouvelles

Parmi les nombreuses séries télévisées de Netflix vétérans telles que La Casa di Carta, Riverdale et Lucifer, il y en a récemment sorties mais qui sont déjà prévues pour une deuxième saison. Le “nouveau venu” en question est Après la vie. Ceci est une comédie, fruit de l’esprit de Ricky Gervais. Les paris ont une durée plus courte que les autres car il est composé de 6 épisodes de 30 minutes chacun.

Il ne manque pas grand-chose quand sa deuxième partie arrive, alors voyons lesquels nouvelles sera ajouté.

After Life: tout ce que vous devez savoir sur la deuxième saison

Le célèbre journal Deadline a rapporté quelques mots publiés par Ted Sarandos. «After Life a fait rire et pleurer les gens du monde entier. Nous sommes donc très heureux d’annoncer que Ricky Gervais reviendra avec une deuxième saison sur Netflix. Nous sommes très fiers d’accueillir les brillantes comédies, films et séries de Ricky. Et nous nous joignons à la joie des fans pour ce dernier succès “, explique le responsable des productions Netflix.

En parlant de son arrivée sur la plate-forme, nous savons que cela se produira sur Af exactement dans 13 jours. Évidemment, l’intrigue tournera toujours sur le protagoniste, un homme qui mène une vie parfaite et qui prend le nom de Tony.

Il y aura cependant nouvelles. Il devra faire face à un événement le concernant l’épouse, si important qu’il modifie sa séquence d’événements. Tony va donc essayer de tourner la page et recommencer une nouvelle vie. Nous le verrons dans une tentative d’approfondir les relations qui ont commencé la saison précédente, concernant une prostituée et une infirmière.