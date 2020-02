Il y a peut-être encore de la vie sur Mars, mais il va falloir creuser pour la trouver – .

Les missions de la NASA sur Mars ont offert aux scientifiques un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l’ancien Mars. C’est passionnant car cela pourrait révéler que Mars était autrefois habitable, il y a peut-être des milliards d’années. Et si Mars était encore habitable aujourd’hui? Croyez-le ou non, cela pourrait en fait être le cas, et les chercheurs envisagent la possibilité que le souterrain martien fournisse encore des conditions propices à la vie non seulement pour exister, mais pour prospérer.

Comme le rapporte Space.com, les astrobiologistes ont récemment discuté de la possibilité de vivre sur Mars lors d’une conférence scientifique au Nouveau-Mexique. Les scientifiques ont discuté de la façon dont nous pourrions découvrir une telle vie et comment elle aurait pu persister pendant des milliards d’années.

Nous en savons déjà beaucoup sur la surface martienne. Plus précisément, nous savons que les conditions sont extrêmement hostiles à la vie, et il est peu probable que les parties de Mars que nous avons explorées avec des rovers et d’autres matériels pourraient soutenir la vie à long terme.

Cependant, nous savons encore relativement peu de choses sur ce qui se passe au plus profond de la planète. Il est possible, selon certains chercheurs, qu’une eau stable sous la surface impitoyable puisse faciliter les conditions de vie d’aujourd’hui. Si tel est le cas, nous pourrions en fait le trouver, mais cela nécessiterait une exploration importante sous forme de fouille.

“La surface de Mars est un environnement très oxydant et lourd de rayonnement où l’eau liquide n’est pas vraiment stable pendant une période prolongée”, a déclaré Vlada Stamenković du Jet Propulsion Laboratory de la NASA aux participants. «C’est le pire endroit pour chercher des sites de vie sur Mars. Les eaux souterraines pourraient être le seul habitat de la vie sur Mars, si elles existent encore aujourd’hui. »

Bien sûr, il n’y a toujours aucune garantie, mais si nous espérons trouver la vie sur Mars aujourd’hui, nous devrons probablement nous concentrer sur des caractéristiques que nous ne pouvons pas voir d’en haut, comme les grottes souterraines. Les grottes naturelles formées d’anciennes coulées de lave pourraient fournir des conditions propices à la vie, avec une protection contre les radiations de surface et l’eau liquide.

La mission Mars 2020 n’a pas l’intention de creuser, du moins pas d’une manière qui la conduirait à découvrir un système de grottes martiennes souterraines, mais cela ne signifie pas que la vie n’est pas là-bas en attendant une future mission tomber dessus.

Source de l’image: NASA / JPL-Caltech

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

