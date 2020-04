Il y a probablement 20 fois plus de cas de coronavirus américain que nous ne le savons – .

L’ancien chef de la FDA affirme que le nombre réel de cas de coronavirus aux États-Unis est probablement 10 à 20 fois plus élevé que celui rapporté.

De nombreuses personnes présentant des symptômes bénins n’ont jamais été testées, brossant un tableau peu clair de l’étendue du virus.

La bonne nouvelle est que le taux de mortalité global est probablement bien inférieur à ce qui a été rapporté sur la base des chiffres.

L’ancien chef de la FDA, Scott Gottlieb, a déclaré à CNBC qu’il pensait que le nombre réel de nouveaux cas de coronavirus aux États-Unis était bien plus élevé que le nombre signalé. En fait, il estime que le chiffre réel est de 10 à 20 fois supérieur aux 787 900 cas confirmés signalés par les médecins à travers le pays.

Si les estimations de Gottlieb sont exactes, cela porterait le nombre réel de cas de coronavirus aux États-Unis à près de 16 millions. Cela représente environ 5% de l’ensemble de la population américaine. Cela semble incroyablement effrayant, mais si cela est vrai, ce serait en fait une bonne nouvelle, du moins à certains égards.

Depuis le début de la nouvelle pandémie de coronavirus, les estimations de son taux de mortalité ont oscillé entre 3% et 5%. Sur la base des derniers chiffres disponibles, il est plus proche de 5% si l’on compare les cas confirmés avec des décès confirmés. Un taux de mortalité de 5% est très élevé et signifierait qu’une personne sur 20 qui reçoit COVID-19 finit par mourir de l’infection.

Cependant, si le nombre réel d’infections est en fait plus proche de 16 millions, cela fait baisser le taux de mortalité. En utilisant ces chiffres, le taux de mortalité réel de COVID-19 serait en fait d’environ un quart de un pour cent. C’est évidemment beaucoup plus bas, mais quelle est la précision de ces chiffres de toute façon?

C’est difficile à savoir avec certitude. Après le début de l’épidémie aux États-Unis, les médecins ont exhorté les patients sans symptômes graves à se mettre en quarantaine, à se reposer et à ne se rendre dans une clinique ou un hôpital que si leur état empirait. Cela signifie qu’il pourrait certainement y avoir des millions de personnes qui avaient (ou ont toujours) COVID-19, mais ont suivi les directives et ont simplement attendu.

Dans la plupart des régions, les médecins n’ont que la capacité de traiter les cas les plus graves, et une personne souffrant de toux et de fièvre ne sera généralement pas testée pour le virus de toute façon. Sans test, ces personnes n’ont jamais compté dans le décompte officiel des cas confirmés, et nous ne pouvons vraiment pas faire confiance aux chiffres officiels pour nous donner une image fidèle de l’étendue ou de la propagation de la pandémie.

La bonne nouvelle est que nous n’avons pas besoin d’une image parfaitement précise du virus pour savoir si les mesures que nous prenons fonctionnent. Moins de cas graves (ceux qui finissent par être comptabilisés) signifient moins de cas globaux, et nous pouvons voir la courbe s’aplatir dans certains domaines où des distanciations sociales et des ordonnances de maintien à domicile ont été mises en place. Il est extrêmement important que nous continuions à suivre ces directives pour atténuer la «deuxième vague» que les scientifiques prédisent déjà. Restez en sécurité et restez à la maison.

Source de l’image: Claudia Greco / AGF / Shutterstock

