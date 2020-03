Il y a un Spotify de livres universitaires, son nom est Perlego

Il s’appelle Perlego et il a été appelé Spotify des livres universitaires. Pour quelle raison? Parce que, tout comme cela arrive avec la plate-forme de musique en streaming la plus populaire au monde, Perlego aussi offre un accès en ligne à plus de deux cent mille articles universitaires, contre le paiement d’une tarif mensuel de 12 euros.

Perlego est né de l’expérience de l’un de ses fondateurs, Gauthier Van Malderen: étudiant à Bocconi jusqu’à il n’y a pas longtemps, il s’est retrouvé à dépenser des sommes très importantes pour des manuels dont il n’a dû étudier que quelques chapitres pour un examen, et qu’il n’aurait pas plus jamais utilisé. Cette expérience peut certainement être partagée par de nombreux étudiants. D’où l’idée de construire une grande bibliothèque numérique qui, à ce jour, il abrite plus de trois cent mille livres universitaires, inclus essais et publications académiques, et auquel on peut accéder en payant une modique redevance mensuelle de 12 euros, soit moins de la moitié du prix d’un seul livre.

Perlego, une bouée de sauvetage pour les étudiants et les éditeurs

En bref, une véritable solution de sauvetage pour les étudiants universitaires, mais pas seulement. En fait, les services bénéficient également de ce service maisons d’édition, dont profit se révèle malheureusement être aujourd’hui compromis par le marché du livre d’occasion et le piratage, à la fois en ligne et hors ligne, avec un phénomène de photocopie en constante augmentation. Dans ce scénario, reprenant les mots de Luigi Lavizzari, responsable de Perlego en Italie, «Perlego offre aux éditeurs la possibilité de reprendre une grande partie du marché menacé par ces facteurs, et en même temps, de générer des profits en capitalisant sur la plupart des étudiants qui, sans Perlego, n’achèteraient pas le livres du tout. “

Au-delà de ça, Perlego transfère une grande partie des bénéfices des abonnements souscrits par les utilisateurs aux éditeurs, basé sur l’utilisation mensuelle des livres et la liste de prix numérique de leurs titres, et garantit la protection de tout le matériel offert par le piratage en ligne. la livresen fait, ils peuvent être consultés en ligne, mais ils ne peuvent en aucun cas être téléchargés.

En ce moment, Perlego il a conclu des accords avec plus de deux mille maisons d’édition et en novembre de l’année dernière, il a réussi à recueillir 9 millions de dollars de financement, que la startup investira dans l’amélioration et développement de sa plateforme, pour introduire de nouvelles fonctionnalités qui simplifieront et amélioreront encore l’expérience utilisateur. D’un point de vue fonctionnel, en effet, Perlego propose déjà une série d’outils très utiles pour apprendre lui-même: il est possible, par exemple, de mettre en évidence les passages les plus importants du texte, d’écrire des notes, d’ajouter des signets et de citer ce qui a été dit « auteur.

Enfin, pour ceux qui souhaitent utiliser le service, nous rappelons que Perlego propose une période d’essai gratuite de quinze jours. Perlego est disponible en application pour smartphones et tablettes Android, iPhone, iPad et dans version de bureau pour PC.