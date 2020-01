Il y a une nouvelle arnaque par SMS sur FedEx que vous devez connaître – .

La partie difficile pour éviter les escroqueries dangereuses en ligne et mobiles est que les escrocs sont devenus beaucoup plus sophistiqués ces dernières années. Qu’il s’agisse d’un e-mail de phishing censé provenir d’Apple ou d’un appel de quelqu’un prétendant appartenir à l’IRS, les consommateurs doivent rester aussi vigilants que jamais lorsqu’il s’agit d’identifier des messages apparemment légitimes conçus pour voler les informations personnelles d’un individu et de l’argent liquide.

La dernière arnaque par SMS se présente sous la forme d’un texte conçu pour ressembler à une notification de suivi FedEx légitime. Le message insidieux comprend le nom du destinataire ainsi qu’un code de suivi cliquable qui prétend qu’il peut aider la victime à modifier ses préférences de livraison.

Voici à quoi ressemble généralement le texte frauduleux:

Dans une déclaration fournie à ABC News sur l’arnaque croissante, FedEx a déclaré ce qui suit:

Nous nous engageons à protéger la sécurité et l’intégrité de notre réseau. Bien qu’il n’y ait pas de méthode infaillible pour empêcher le nom FedEx d’être utilisé dans une arnaque, nous surveillons constamment cette activité et travaillons en coopération avec les forces de l’ordre.

La réponse de FedEx ne nous inspire pas beaucoup de confiance, mais la vérité est que cette arnaque, à première vue, est particulièrement difficile à différencier d’une alerte de suivi FedEx légitime.

Cela dit, FedEx ajoute qu’il n’envoie jamais de messages non sollicités aux clients «demandant de l’argent, un colis ou des informations personnelles».

La société note en outre que les particuliers doivent être au courant des directives suivantes s’ils reçoivent un texte qui semble provenir de FedEx:

Demandes d’argent inattendues en échange de la livraison d’un colis ou d’un autre article, d’informations personnelles et / ou financières, telles que votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de compte bancaire ou toute autre identification.

Liens vers des adresses de sites Web mal orthographiées ou légèrement modifiées. Par exemple, des variations sur l’adresse correcte du site Web fedex.com, comme fedx.com ou fed-ex.com.

Messages alarmants et demandes d’action immédiate, tels que “Votre compte sera suspendu dans les 24 heures si vous ne répondez pas” ou prétend que vous avez gagné à la loterie ou à un prix.

Erreurs orthographiques et grammaticales et utilisation excessive des points d’exclamation (!).

Bien que vous pensiez que cela irait de soi, de nombreuses escroqueries similaires sont beaucoup plus efficaces que vous ne le pensez. Par exemple, l’escroquerie par courriel quelque peu risible et facile à détecter du prince nigérian existe toujours et génère toujours plus de 700 000 $ par an pour les escrocs.

Source de l’image: LARRY W SMITH / EPA-EFE / Shutterstock

