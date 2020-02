il y aura aussi un anime dédié à ce personnage

La production originale de Netflix, basée sur la nouvelle série polonaise du même nom, The Witcher a déjà connu un grand succès, acquérant également la primauté de la plus grande série télévisée diffusée sur le service de streaming. Connue pour avoir rejoint presque amoureusement les fans de la saga du jeu vidéo et ceux de la production littéraire, la série télévisée avec Henry Cavill dans le rôle de Geralt of Rivia est en production pour une suite, mais aussi pour un nouveau projet.

Confirmée depuis quelques jours en effet, la saga de The Witcher s’enrichira également de un anime avec un personnage encore inconnu des événements survenus dans les 8 premiers épisodes ou, au moins, en partie.

The Witcher: l’anime retracera l’histoire de Vesemir

Avoir révélé que le protagoniste de la nouvelle production sera Vesemir semble avoir été Netflix lui-même, à travers un spoiler aléatoire qui apparaît pourtant très stratégique. Pour ceux qui ne connaissent pas les romans ou les jeux vidéo, Vesemir ce n’est que l’enseignant de Geralt, celui qui a formé le protagoniste de la série télévisée depuis son enfance.

Le nouveau produit va donc acquérir le nom de The Witcher: Nightmare of the Wolf et sera édité par le showrunner lui-même Lauren S. Hissrich et le scénariste Beau DeMayo. L’animation, à son tour, sera gérée par Studio Mir, qui est déjà réputé pour avoir collaboré avec le service de streaming pour la création de Voltron: Legendary Defender.

Une nouvelle vision du continent peut ainsi être proposée à tous les fans qui ont été enchantés par l’histoire de Geralt, Jaskier, Cirilla et Yennefer.