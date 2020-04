Iliad a une surprise pour tout le monde et 2 offres sur le site jusqu’à 40 Go

En comparant iliad les autres sociétés émergent quelques différences, mais marginales par rapport à ce que le public attendait avant l’arrivée de ce manager. En ce moment, en fait, nous parlons d’une réalité qui s’impose à la quatrième place du classement, directement derrière les monstres sacrés de la téléphonie que le public a appris à connaître ces dernières années.

Iliad montre progressivement pouvoir donner de plus en plus, et le mérite en est évidemment grand offres montré à ce jour. Ce manager ne diffère des autres, comme évoqué il y a quelques lignes, que par une particularité: fixer des prix pour toujours. Ce fut une véritable force qui s’est avérée être un argument de vente à part entière par la suite. Les offres sont vendues très simplement grâce au contenu et aux prix.

Iliad, tous les utilisateurs peuvent compter sur une fonctionnalité de plus et deux offres pour s’abonner directement depuis le site

Si avant son arrivée personne n’aurait parié un centime sur Iliad, la situation est aujourd’hui différente. Il y a au-delà 5 millions d’utilisateurs faire partie du monde de ce nouveau prestataire, qui n’a pas l’intention de s’arrêter. Récemment, un gros nouvelles est officiellement arrivé: i gigue en errant ont été augmentés, passant de 2 à 4. Les utilisateurs auront donc plus de connexions dans l’Union européenne.

Sur le site officiel, vous trouverez également les deux meilleures promotions, à savoir Giga 40 et le Giga 50. Les deux années promotionnelles minutes et SMS sans limites à tous mais respectivement avec 40 et 50 gigaoctets de trafic de données 4G. Les prix sont de 6,99 et 7,99 € par mois pour toujours.