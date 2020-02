Iliad et les deux offres secrètes toujours disponibles sur le site officiel

iliad en ce moment, il est le meilleur manager directement après les trois magnifiques qui dominent le classement. En fait, la quatrième place appartient à la société bien connue de France, qui en peu de temps a réussi à donner une grande preuve de solidité. Son offres, sans surprises désagréables et surtout avec de nombreux contenus internes, ils ont brisé le cœur de ceux qui ont tenté de changer de manager mais pas seulement.

Même ceux qui aiment le plus leur fournisseur de confiance se sont convaincus de passer à Iliad. C’est simplement parce qu’une telle relation entre la quantité, la qualité et le prix n’existe dans aucune autre entreprise de téléphonie mobile. Mais maintenant, nous devons également surveiller nos arrières, en particulier parce que les gestionnaires rivaux tentent par tous les moyens de récupérer les utilisateurs perdus.

Iliad, sur le site officiel, vous pouvez vous abonner aux deux offres qui précèdent le Giga 50: c’est combien elles coûtent et ce qu’elles contiennent

Voix et Giga 40 uniquement: ce sont les noms des deux promotions qui sont actuellement encore disponibles sur le site officiel d’Iliad. Il n’y a donc pas que l’offre de 50 gig, qui ne coûte que 7,99 € par mois. Les deux promotions mentionnées ci-dessus ont respectivement minutes et SMS sans limites envers tout le monde mais ils diffèrent par leur coût et par un autre aspect.

On parle d’Internet, présent uniquement en Giga 40 avec 40 gig par mois en 4G. Les prix sont également différents dans ce cas, avec la première offre coûtant 4,99 € par mois pour toujours et avec le second qui coûte 6,99 € par mois pour toujours.