Iliad étend ses offres Giga 50, Giga 40 et Voce

L’opérateur français iliad, qui est maintenant devenu un géant même dans notre pays, a récemment décidé de continuer à proposer ses offres Giga 50, Giga 40 et Voce à partir de seulement 4,99 euros par mois.

Malgré la récente refonte de son site officiel, l’opérateur a décidé de continuer à proposer certaines de ses offres les plus appréciées jusqu’à une date ultérieure. Rappelons-nous le bundle ensemble.

Les offres Iliad, par opposition aux offres d’autres opérateurs, peuvent être activées par tous les utilisateurs, sans distinction par l’opérateur d’origine, avec ou sans la demande de portabilité de leur numéro. l’offre Giga 50 attendu minutes illimitées à tous les numéros mobiles et fixes nationaux, SMS illimités à tous les numéros nationaux e 50 Go du trafic Internet a 7,99 euros par mois. Le coût initial à engager est de 17,98 €, dont 9,99 € pour la nouvelle SIM et 7,99 € pour le premier mois d’avance. Le paiement de cette offre se fait uniquement par débit sur carte bancaire ou carte prépayée.

L’offre commerciale appelée Giga 40 comprend à la place minutes illimitées à tous les numéros mobiles et fixes nationaux, SMS illimités vers tous e 40 Go du trafic Internet 4G a 6,99 euros par mois. Le coût initial à engager est de 16,98 €, dont 9,99 € pour la nouvelle carte SIM et 6,99 € pour le premier renouvellement anticipé. Dans ce cas également, le paiement mensuel est effectué uniquement par débit sur carte de crédit ou carte prépayée.

La dernière offre étendue est appelée Voix, caractérisé par minutes illimitées à tous les numéros nationaux de téléphonie mobile et fixe, SMS illimités vers tous e 40 Mo du trafic Internet a 4,99 euros par mois. Dans ce cas, le coût initial à engager est de 14,98 €, dont 9,99 € pour la nouvelle carte SIM et 4,99 € pour le premier renouvellement de l’offre. Même dans ce dernier cas, seul un débit sur une carte de crédit ou une carte prépayée est fourni. Pour plus de détails, visitez le site officiel de l’opérateur.