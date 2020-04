Iliad Flash 70 Giga a été lancé il y a exactement un an

Le 11 avril 2019, l’opérateur français iliad a lancé l’offre Flash 70 Giga au prix de 9,99 euros par mois. Ce dernier est en fait la dernière offre proposée par l’opérateur depuis un an. Le portefeuille actuel de l’opérateur est inchangé depuis plus d’un an et demi.

Pas plus tard qu’hier, exactement un an s’est écoulé depuis que l’opérateur Iliad a décidé de commercialiser sa dernière offre, différente des trois disponibles depuis plus d’un an et demi. Découvrons tous les détails ensemble.

Iliad n’a pas lancé de nouvelles offres depuis un an

Je vous rappelle que le Flash 70 Giga n’a été activé que pendant quelques jours, du 11 au 15 avril 2019 enfin et depuis lors, aucune nouvelle offre n’a été proposée. Ce dernier est le seul exemple de offre chronométrée foudre comme son nom l’indique, du quatrième opérateur italien. Contrairement aux autres offres qui prévoyaient une expiration en fonction du nombre d’abonnements ou, comme cela se produit maintenant, jusqu’à nouvel ordre.

Iliad Flash était présent sur la page d’accueil du site a compte à rebours en jours, heures, minutes et secondes, ce qui indique le temps disponible pour acheter l’offre. En détail, je vous rappelle que le Flash 70 Giga fourni minutes illimitées vers tous les numéros de téléphone fixe et mobile nationaux et internationaux e 70 Go de trafic internet en 2/3/4 G au prix de 9,99 euros par mois.

Les frais d’activation étaient 9,99 euros par mois tandis que le coût initial à engager était de 19,98 €. Pour l’itinérance dans l’UE, l’offre incluait des minutes et SMS illimités, ainsi que 5 Go de trafic Internet qui n’affectaient pas le seuil de l’offre envisagée pour l’Italie. Entre-temps, certaines initiatives commerciales se poursuivent. Parmi ceux-ci, nous trouvons le concours disponible à la foire internationale Artigiano in Fiera.