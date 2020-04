Iliad Giga 50 battu par Yellow: voici l’offre du mystérieux manager Tecnoandroid

iliad fait face à un nouveau géant des offres téléphoniques qui a décidé d’aller au-delà de la Giga 50. En analysant le tarif mystérieux, il s’avère que les minutes avec SMS illimités et 50 Giga d’Internet 4G Plus inclus ne suffisent plus.

En vertu d’un nouveau offre low cost concurrent la fameuse promo perd son sens. La liste de prix est impressionnante avec juste la demande 4,99 euros par mois avec le meilleur tout compris de l’histoire. Certains clients ont déjà commencé à penser à la portabilité ou à demander un nouveau numéro.

Iliad a été mis au défi: il pourrait désormais perdre des millions de clients après la nouvelle promo rivale

Le point fort de cette nouvelle initiative commerciale est la présence d’un réseau virtuel Prise en charge de la marque Vodafone pour la 4G sans limites. Quant au bundle de contenus numériques, vous découvrez une solution adaptée à la plupart des clients. En particulier le soi-disant Smart Yellow est proposé avec:

minutes illimitées à tout le monde sans frais de connexion en Italie et en Europe

SMS sans limites à tous les numéros mobiles réels et virtuels

40 Giga du trafic de données Internet mobile à vitesse maximale avec hotspot et roaming inclus dans l’UE conformément aux directives européennes en vigueur

Comme déjà mentionné, il s’agit d’une promotion à faible coût valable pour ceux qui choisissent d’apporter leur numéro sur le réseau de l’opérateur via Passer au jaune. Alternativement, vous pouvez essayer le service en activant un nouveau numéro directement en ligne.Dans la page officielle qui est apparue sur Facebook, vous pouvez également entrevoir la forme d’une proposition tout aussi tentante. Les plus exigeants peuvent difficilement dépenser 8,99 euros par mois pour ramener à la maison non seulement des minutes et SMS illimités mais aussi 100 Giga d’Internet 4G. Avec seulement 1 euro de plus par mois que la proposition d’Iliad sur le Giga 50, nous pourrions donc avoir non seulement le soutien du réseau numéro un en Italie, mais aussi doubler le trafic de données mobiles.

Le nouvel opérateur Mobile jaune a été révélé à travers un nouveau spot qui est apparu sur le net pendant ces heures. La mise en œuvre du plan national d’activation ne devrait pas tarder, ce qui apportera d’innombrables avantages.

Iliad Giga 50 battu par Yellow: voici l’offre du mystérieux manager Tecnoandroid