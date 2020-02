Iliad, la déception des utilisateurs suite à cet échec de promesse

La croissance constante dont il était le protagoniste est sous les yeux de tous iliad au cours des derniers mois. Le fournisseur est désormais proche d’atteindre la somme considérable de cinq millions de cartes SIM actives sur le territoire italien. Ce qui est encore plus significatif, ce sont les données sur la satisfaction moyenne des utilisateurs: 98% des abonnés sont satisfaits rechargeable à faible coût garantie par l’opérateur français.

Iliad, les utilisateurs attendent la fonction de changement de taux possible

Bien que la satisfaction à l’égard de l’entreprise soit très élevée, les utilisateurs n’ont certainement pas manqué certaines lacunes par rapport à la concurrence. Surtout maintenant qu’il existe une promotion très avantageuse sur le marché comme le Giga 50, une observation particulière a été faite.

Contrairement à TIM, Vodafone et Wind, Iliad en a un correspondance sans équivoque entre un profil et un rechargeable actif. Pour cette raison, compte tenu des circonstances, ceux qui, dans le passé, ont choisi d’activer les offres Giga 30 ou Giga 40 n’ont désormais plus la possibilité d’activer le Giga 50, sauf en cas d’opération de changement de numéro mécanique.

Malgré ce qui était autrefois promesse réalisés par les dirigeants d’Iliad en mai 2018, le service gratuit de changement de taux il n’est pas encore disponible.

En passant en revue les commentaires sur les pages sociales de l’opérateur transalpin, il est possible de souligner une série de considérations très critiques des utilisateurs sur ce point particulier. Cependant, il semble que cette lacune ne durera pas très longtemps. la service changement de taux, compte tenu également des réponses des techniciens d’Iliad aux commentaires sur les réseaux sociaux, il pourrait se rapprocher.