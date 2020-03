Iliad lance ses meilleures offres pour battre Vodafone et TIM

Lorsque beaucoup ont anticipé son arrivée en Italie, personne ne pensait qu’il pourrait bientôt atteindre des normes aussi élevées. Pour ceux qui ne l’ont pas encore compris, on parle de iliad, le gestionnaire que tout le monde essaie actuellement de battre avec ses offres téléphoniques. L’environnement de la téléphonie mobile est désormais monopolisé par cet opérateur qui en fait ne craint pas la concurrence, puisque son meilleur offre est toujours actif.

Que de 50 gig c’est une solution parfaite pour tous ceux qui veulent dépenser peu et avoir le maximum. Mais en même temps, force est de constater qu’Iliad pourrait très prochainement être menacé par d’autres managers qui ont toujours dominé en Italie. Nous parlons Vodafone et TIM qui ont lancé de nouvelles campagnes promotionnelles à cet égard.

Iliad, sur le site officiel il y a deux autres promotions prêtes à affronter l’attaque de la concurrence toujours plus imminente

Pas une mais trois offres vraiment intéressantes sont disponibles sur le site officiel d’Iliad en ce moment. En plus de l’habituel Giga 50 qui comprend à l’intérieur minutes et SMS sans limites avec 50 giga en 4G pour seulement 7,99 € par mois, il y a aussi les Giga 40 et le Voix seulement.

Dans ce cas il semble que les deux offres soient donc toujours disponibles, bien qu’elles soient arrivées pour la première fois avant même le Giga 50. Les deux incluent des minutes et des SMS à tous sans limites, mais la première diffère de la seconde en présence de 40 gig en 4G. Les prix sont respectivement 6,99 € par mois e 4,99 € par mois pour toujours.