Iliad, les trois meilleurs services gratuits pour ceux qui activent une nouvelle carte SIM

En 2019, un grand nombre de personnes ont été frappées par les offres à bas prix de Iliad. Il n’est plus possible de cacher le succès de la société française en Italie, un succès qui mettrait sérieusement en difficulté les opérateurs téléphoniques historiques tels que TIM, Vodafone et Wind. Les chiffres mis à jour en décembre dernier indiquent qu’au-delà 4,5 millions des personnes ont choisi un rechargeable d’Iliad.

Iliad, les trois services low cost garantis avec toutes les offres

Sur la base de ces données, cependant, il serait réducteur de classer Iliad comme un opérateur réputé uniquement pour ses promotions à moindre coût. Si autant d’utilisateurs choisissent le fournisseur transalpin, c’est aussi grâce à services supplémentaires garantie avec la promotion Giga 50, mais aussi avec Giga 40 et avec Voce.

Le premier service optionnel accessible à tous les clients est celui de appels gratuits à l’étranger. Contrairement à d’autres sociétés, Iliad garantit des minutes illimitées pour communiquer avec des amis et des parents dispersés dans plus de soixante pays à travers le monde. En Europe comme aux États-Unis, les appels gratuits sont valables non seulement vers les téléphones portables mais aussi vers les fixes.

Toujours avec la société française, les clients recevront le répondeur sans frais supplémentaires. Il sera alors possible d’écouter les messages enregistrés dans le répondeur sans supplément sur le rechargeable.

Enfin, une autre note en faveur. Contrairement à d’autres opérateurs, avec Iliad, il n’y a aucun coût supplémentaire plan tarifaire. De par sa nature, en effet, le groupe transalpin ne prévoit l’utilisation d’aucun plan tarifaire.