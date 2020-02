Iliad obtient de plus en plus d’utilisateurs grâce à ces trois services gratuits

Au cours de cette année et demie d’activité plus de 4,5 millions de cartes iliad ont été activés. L’un des premiers objectifs d’Iliad pour 2020 est de prendre de l’altitude cinq millions de lignes actives. La grande certitude pour les futurs abonnés de l’opérateur français sera la présence d’offres low cost comme le très populaire Giga 50.

Iliad, trois services gratuits pour ceux qui choisissent de s’abonner

Le choix d’Iliad ne se justifie pas uniquement par la baisse des coûts du marché téléphonique. L’activation d’une promotion de votre choix, entre Giga 50 et Giga 40, garantit également la présence de certains services supplémentaires disponible totalement gratuitement.

Le premier exemple est celui de appels téléphoniques illimités versà l’étranger. Les utilisateurs d’Iliad, conformément à la politique commerciale du manager, pourront communiquer avec des amis et des proches dans plus de 60 pays à travers le monde. Des appels illimités seront possibles dans tous les pays européens, aux États-Unis, au Canada et dans d’autres grands pays. Dans certains États, y compris ceux mentionnés, il sera possible de communiquer avec des numéros fixes et mobiles.

Grâce aux cartes SIM Iliad, même le secrétaire téléphone c’est sans frais. Contrairement aux dispositions de TIM, Vodafone et Wind, un supplément ne sera pas nécessaire pour écouter les messages laissés sur le répondeur.

Avec Iliad, par rapport à ce que sont les honoraires des autres opérateurs, même plan tarifaire ne comprend pas les extras mensuels. La société française, en effet, les coûts des rechargeables incluent toutes les consommations pour les appels téléphoniques, les messages et Internet.