Iliad offre aux utilisateurs une nouveauté tout en débloquant deux promotions sur le site

Iliad est du côté des utilisateurs auxquels il se heurte dans le but de toujours garantir une satisfaction maximale. Nous l’avons déjà vu et nous continuons de le voir dans ce qui est configuré comme une période de deux ans très intéressante pour l’opérateur. Chaque jour, la réalité change dans le monde des téléphones portables, représentant l’épine du côté de ceux qui font de l’argent derrière nous.

De nombreux utilisateurs sont heureux d’avoir choisi Iliad (taux de satisfaction en Italie: 98%). Ceci est dû à la offres qui durent dans le temps, en maintenant le même prix. Pensez au fameux “Giga 50” qui avec son contenu illimité pour les appels et SMS et le 50 Giga sur le réseau 4G Plus et hotspot est accordé pour seulement 7,99 euros par mois tout compris.

Au-delà de cela, il y a certains à considérer nouvelles importantes concernant la connexion Internet et qui s’ajoutent à la promos mystérieuses qui sont maintenant actifs sur le site officiel.

Iliad: les utilisateurs satisfaits des deux meilleures offres et une augmentation de Giga pour leur offre

Qui pense adopter la politique “Passer à Iliad»Évalue les avantages et les inconvénients du gestionnaire à partir des prix et du contenu des promotions. Il ne semble pas y avoir d’arguments défavorables concernant le choix d’avoir un nouveau numéro avec l’opérateur ou la portabilité. L’offre précédente mentionnée représente le haut des tarifs mais elle n’est pas la seule à être le protagoniste.

Quant à l’option de base, il y a Voix seulement qu’au prix de 4,99 euros par mois, il remplace le téléphone résidentiel coûteux en incluant des appels et des SMS sans fin. Aucun Giga ne peut être obtenu au meilleur prix avec les tarifs Internet d’entrée de gamme Giga 40. Cela coûte 6,99 euros par mois et reproduit entièrement le dernier Giga 50 avec la différence d’un ensemble de 40 Giga au lieu de 50 Giga.

En outre, il est également question d’une nouveauté inattendue et agréable pour le errant ce qui relève la limite du trafic dépensable gratuit en Europe à ben 4 Go en gardant inchangés le prix et l’utilisation des services de messagerie vocale gratuits, qui est par Iliad et appelle à l’étranger.