Iliad, pour les abonnés, il existe désormais trois services gratuits et exclusifs

les chiffres du marché de la téléphonie en Italie sont de plus en plus clairs: au cours de ces mois, iliad a encore renforcé sa présence dans notre pays et aujourd’hui les abonnés du fournisseur ont dépassé le quota de cinq millions.

Iliad, trois nouveaux services sont disponibles pour tous les nouveaux clients

La garantie de succès d’Iliad est représentée par les deux offres de symboles, le Giga 50 et le Giga 40. En plus de ces offres classiques qui offrent un excellent rapport qualité / prix, les abonnés auront également à leur disposition trois service gratuit.

Le premier de ces services est celui de appels téléphoniques illimités à à l’étranger. Les abonnés auront la possibilité de communiquer avec des amis et des parents en Europe, ou même aux États-Unis et au Canada, sans frais supplémentaires par rapport au prix mensuel du rechargeable.

Toujours avec Iliad, le secrétaire téléphone redevient un service entièrement gratuit. La société française a choisi une stratégie commerciale totalement opposée à celle mise en œuvre ces derniers mois par TIM, Vodafone et WindTre. Par conséquent, les clients pourront écouter les messages enregistrés dans le répondeur sans tenir compte des frais supplémentaires.

En fin de compte, je ne devrais pas être oublié plans tarifaires. Si avec TIM, Vodafone et WindTre, les abonnés doivent tenir compte d’un coût supplémentaire pour leur plan tarifaire (dans ce cas, le supplément peut aller jusqu’à 2 euros), avec Iliad la Giga 40 et Giga 50 ne présentent pas de coûts supplémentaires pour votre plan tarifaire. Toutes les consommations sont incluses avec les piles rechargeables.