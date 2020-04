Iliad propose une grande nouvelle et deux offres de 40 et 50 Go

Comme tous les autres managers qui ont décidé de venir opérer en Italie, iliad il avait beaucoup de bonnes intentions. Par rapport aux autres, cependant, cette entreprise semble les avoir respectés presque tous, réussissant à en tirer une grande satisfaction. En fait, le gestionnaire réside actuellement en permanence au quatrième place de la notation des managers MNO Les Italiens, surpris par cette nouvelle réalité.

Depuis plus de deux ans maintenant, Iliad vole les utilisateurs de n’importe quel manager de façon permanente, générant ainsi un sentiment de vengeance au sein des entreprises rivales. C’est précisément ce qui a poussé le fournisseur à courir de plus en plus vite pour empêcher les autres de prendre du terrain. Mais maintenant, nous devons vraiment nous défendre, étant donné les campagnes promotionnelles de managers comme Tim et Vodafone. À cet égard, Iliad a décidé de rencontrer les utilisateurs face à l’urgence du coronavirus mais surtout de rappeler au public qu’il existe deux promotions de haut niveau.

Iliad, sur le site officiel, vous pouvez trouver deux offres sensationnelles et tous les utilisateurs peuvent avoir quelque chose de nouveau à leur retour en voyage

Le site officiel d’Iliad cache deux des meilleures offres du marché, qui sont déjà connues du public. la Giga 50 et le Giga 40 en fait, ils ont tellement à offrir: à l’intérieur d’eux ici minutes illimitées envers tout le monde, SMS illimités et respectivement 50 et 40 gig. Les prix comprennent 7,99 € et 6,99 € par mois mais pour toujours.

Une grande nouvelle concerne alors le roaming, qui a été étendu des canons 2 giga à 4 giga. Ainsi, lorsque vous êtes dans l’Union européenne, vous pouvez compter sur Internet encore plus que par le passé.