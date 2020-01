Ils arriveront en 2020, mais sont-ils recommandés?

Les smartphones 5G seront, comme on pouvait s’y attendre, l’une des tendances qui marquent 2020. Après avoir assisté aux premières approches en la matière par des entreprises telles que Xiaomi, Oppo ou Samsung au cours des derniers mois, l’industrie se prépare à donner bienvenue à un grand nombre de terminaux avec cette connectivité tout au long de ce cours.

Parce que la mise en place de la 5G, après de nombreuses années d’écoute pour en parler, est plus que jamais une réalité dans le présent, et il n’y a pas de meilleure façon de la célébrer, pour les principaux acteurs du marché, qu’avec des catalogues remplis de ces appareils, promettant d’augmenter L’expérience à un nouveau niveau. C’est très clair par Yang Chaobin, le président de la division Huawei dédiée à ce domaine: À la fin de l’année, nous verrons des smartphones avec la connectivité susmentionnée pour un prix d’environ 150 dollars.

Des processeurs comme le Snapdragon 765 favoriseront l’arrivée de la 5G sur des smartphones moins chers

Avec de tels prix, il est logique de penser que de nombreux utilisateurs souhaitent faire le saut vers la 5G incité dans la même quantité pour le moment passionnant et pour la réduction de prix susmentionnée. Il ne sera plus nécessaire de faire un investissement supplémentaire remarquable pour que l’on puisse compter sur un appareil capable de se connecter aux réseaux les plus rapides du moment.

Une intention qui vient également de fabricants tels que Qualcomm, le broyeur de Californie qui a présenté son processeur Snapdragon 765 en décembre – avec la variante 765G -, qui comprend un modem 5G directement à l’intérieur. Axé sur le milieu de gamme, il se veut être l’une des plus répétées parmi les marques comme celles citées pour inclure le nouveau label de connectivité pour sa commercialisation.

5G, recommandé en 2020?

Au début de l’année dernière, après avoir terminé le MWC 2019, à Hipertexutal, nous avons examiné le statut d’une 5G qui, enfin, après de nombreuses années à jouer un rôle spécial dans le salon de Barcelone sur les terminaux mobiles, est devenu une réalité. Je ne suis pas arrivé libre certains problèmes, et bien que certains aient été résolus – tels que l’inclusion des modems susmentionnés directement dans le SoC – d’autres restent tout aussi valables.

L’un des principaux est celui des sociétés de télécommunications. Beaucoup sont en plein développement de leur infrastructure pour pouvoir supporter ces réseaux, certains ayant déjà atteint l’Espagne – avec astuce, oui, car ils ne sont pas dédiés exclusivement aux nouvelles fréquences, mais sont couplés à la 4G existante , se faisant appeler non autonome et perdant sa couverture et sa vitesse en cours de route.

Photo: David Ortiz | Hypertexte

L’état de l’infrastructure et les cas réduits d’utilisation et d’exploitation actuelles empêchent de recommander un smartphone 5G pour le simple fait d’avoir cette connectivité

Malgré cet état prématuré, avec mauvaise couverture 5G et mauvaise connexion dans les endroits où elle est disponible, ce qui entraîne des conséquences telles qu’une surchauffe des appareils ou une consommation de batterie plus élevée, les fabricants de smartphones n’ont pas eu le temps de monter dans la voiture. Nous le verrons, comme mentionné, cette année, avec des smartphones de toutes sortes et de toutes les conditions pour attirer l’attention du respectable.

La réalité, cependant, est que aujourd’hui, il n’est pas plus conseillé d’acheter un smartphone 5G qu’il y a quelques mois; et que, avec une forte probabilité, les possibilités d’exploitation à la fin de 2020 ne seront pas assez élevées pour obtenir des nouveaux réseaux tout le potentiel qu’ils sont destinés à projeter à l’avenir.

Et même si c’était le cas, vous pouvez également discuter si les avantages de la 5G sont nécessairement succulents pour la vie quotidienne de l’utilisateur commun et pour faire le saut vers un appareil qui a cette capacité – et aussi vers une entreprise qui offre une connexion réseau, dans de nombreux cas. La connectivité 5G améliorera l’expérience dans des scénarios tels que les jeux dans le cloud grâce à des plates-formes telles que Google Stadia, qui nécessitent des vitesses plus élevées, mais dans les tâches actuelles et difficiles, il faut marcher un chronomètre à la main pour se rendre compte qu’en effet, il est connecté aux dernières technologies (que, ou faites attention à la chaleur qui réfracte l’arrière de votre terminal).

Quoi qu’il en soit, la prochaine existence de smartphones avec connectivité 5G à des prix réduits est une bonne nouvelle pour les utilisateurs, qui auront plus de choix au moment où ils décident de faire le saut. Il faudra en tout cas tenir compte du fait que le prix à payer peut aller au-delà du montant indiqué sur son étiquette.