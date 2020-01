Ils créent de petits “robots vivants” à partir de cellules de grenouilles

Ces machines pourraient être utilisées pour fournir des médicaments, nettoyer les déchets toxiques ou collecter les microplastiques dans les océans.

Une équipe de scientifiques a réussi à construire des «robots vivants» millimétriques, assemblés à partir de cellules de grenouilles et qui pourraient être utilisés pour fournir des médicaments, nettoyer des déchets toxiques ou collecter des microplastiques dans les océans. La description de ces “xénobots” est publiée lundi dans un article du magazine PNAS, dirigé par des scientifiques des universités du Vermont et de Tufts, tous deux aux Etats-Unis.

Les premiers ont conçu ces “nouvelles créatures” par des opérations sur un supercalculateur et les seconds ont été chargés de les assembler et de les tester; C’est la première fois que des machines entièrement biologiques sont conçues à partir de zéro, selon l’équipe responsable.

Ce sont de «nouvelles machines vivantes», a déclaré Joshua Bongard, l’un de ses dirigeants et expert en robotique et informatique à l’Université du Vermont: «Ce ne sont ni des robots traditionnels ni une espèce animale déjà connue, mais une nouvelle classe d’artefacts, un organisme vivant et programmable. »

“Nous pouvons imaginer de nombreuses applications utiles pour ces robots vivants que d’autres machines ne peuvent pas faire”, a déclaré Michael Levin, un autre signataire de cet article et directeur du Center for Regenerative Biology and Development of Tufts, qui, parmi eux , répertorie la recherche de composés polluants, la collecte de microplastiques dans les océans ou le déplacement dans les artères humaines.

Les chercheurs ont commencé à utiliser un algorithme évolutionnaire – ceux basés sur les postulats de l’évolution biologique – pour créer des milliers de modèles possibles pour ces nouvelles formes de vie. Ensuite, ils ont appliqué des règles de biophysique de base pour établir ce que la peau ou les cellules cardiaques pouvaient faire et ils sont restés avec ces organismes simulés plus performants et le reste a été rejeté. Ensuite, les biologistes de Tufts ont donné vie à ces modèles: ils ont d’abord collecté des cellules souches «récoltées» à partir d’embryons de grenouilles africaines, en particulier l’espèce «Xenopus laevis» – d’où le nom des «xénobots» -; puis ils les ont séparés en cellules individuelles et les ont laissé incuber, poursuit le communiqué.

Plus tard, à l’aide de minuscules pinces et d’une électrode encore plus petite, les cellules ont été coupées et réunies à nouveau sous le microscope en copiant les modèles obtenus dans le supercalculateur. Assemblées dans des “formes corporelles jamais vues auparavant” dans la nature, les cellules ont commencé à travailler ensemble, ont expliqué les chercheurs, expliquant que les cellules de la peau formaient une architecture plus passive, tandis que celles du muscle cardiaque étaient mises à contribution pour créer un mouvement en avant plus ordonné, tout comme les algorithmes l’avaient conçu. Tout cela, ont-ils ajouté, aidé par des schémas spontanés d’auto-organisation, permettant aux robots de se déplacer seuls.

Ces robots sont également totalement biodégradables: lorsqu’ils terminent leur travail après sept jours, ce ne sont que des cellules de peau morte. «Vous regardez les cellules avec lesquelles nous avons construit nos xénobots et, génomiquement, ce sont des grenouilles; c’est de l’ADN de grenouille à cent pour cent … mais ce ne sont pas des grenouilles », a déclaré Levin, qui s’est demandé ce que ces cellules sont capables de faire d’autre.

Et c’est que la construction de ces xénobots – qui continuera à se développer – est une petite étape pour déchiffrer ce que ce chercheur appelle le «code morphogénétique», qui fournit une vue d’ensemble plus approfondie, d’une manière générale, de la façon dont les organismes sont organisés et comment ils calculent et stockent les informations. Basé sur leurs histoires et leur environnement.

