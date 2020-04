Ils créent un HAL 9000 avec Google Assistant et Raspberry Pi

Personne ne peut douter que le HAL 9000, l’intelligence artificielle emblématique de 2001: Odyssée dans l’espace, est un symbole de la science-fiction. Certes, lorsque le roman a été publié en 1968, et même avec l’adaptation cinématographique qui est arrivée trois décennies plus tard, beaucoup rêvaient d’avoir un ordinateur doté de capacités intelligentes, bien que sans le mal qui a mis en danger le navire Discovery One, bien sûr.

L’avancée accélérée du monde technologique nous a amenés à une ère dans laquelle nous utilisons quotidiennement des appareils intelligents et des assistants numériques, mais une personne pensait qu’il était possible de recréer – dans une certaine mesure – l’ordinateur algorithmique programmé heuristiquement 9000 avec les technologies d’aujourd’hui. . Zach Hipps les devoirs ont été assignés pour y arriver avec l’aide de Google Assistant et d’un Raspberry Pi. Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas une IA maléfique.

Hipps partagera le code de sa création dans les prochains jours. Vous pouvez créer votre propre HAL 9000

Grâce à sa chaîne YouTube, Hipps nous montre le processus de création du début à la fin. Votre HAL 9000 utilise un Raspberry Pi 3 avec un microphone USB, ce dernier pour écouter les commandes vocales. Plus tard, il s’est appuyé sur un environnement Python virtuel et la console des API Google pour installer Google Assistant sur le Raspberry Pi. La mauvaise nouvelle est que l’API de l’entreprise ne permet toujours pas d’activer l’assistant avec une commande, il était donc nécessaire d’intégrer un bouton physique pour écouter les demandes de l’utilisateur.

Le boîtier, quant à lui, était réalisé avec une imprimante 3D, en particulier une Fusion 360. Vous vous souvenez de la lumière rouge emblématique du HAL 9000? Eh bien, Hipps a eu recours à un Led rouge recouvert d’une boîte transparente de cupcakes. Il convient de noter qu’en raison de la pandémie de coronavirus, il était difficile d’obtenir un haut-parleur approprié, il fonctionne donc actuellement connecté à un haut-parleur externe via le port Jack du Raspberry Pi.

Bien que Hipps n’ait pas encore publié le logiciel pour créer le HAL 9000, il a mentionné que vous organisez le code pour le partager. Bien sûr, il n’a pas mentionné de date précise, alors la meilleure chose à faire est de rester à l’écoute de ses réseaux sociaux. La plupart des composants sont faciles à obtenir en ligne et le boîtier imprimé en 3D peut être remplacé par du carton ou une autre solution créative que vous trouverez à la maison.

