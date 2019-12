Ils découvrent que l'application ToTok est un outil d'espionnage des Émirats arabes unis

Mi-2019, en juillet, ToTok, une application de messagerie instantanée développée aux Émirats arabes unis, a été lancée. Dans cette région, d'autres applications de messagerie occidentales telles que WhatsApp et Skype sont bloqués. Ainsi, ToTok est devenu populaire auprès des citoyens des EAU, enregistrant des millions de téléchargements des mois après son lancement. Cependant, maintenant un rapport du New York Times a annoncé que cette application est un outil d'espionnage développé par le gouvernement des Émirats pour suivre et surveiller les conversations et les mouvements des citoyens.

Selon les informations, il s’agit Un moyen relativement simple d'espionner les citoyens. Les gouvernements ont tendance à surveiller les résidents pour les problèmes de sécurité nationale, mais certains ont poussé les formulaires à la limite, et ToTok est un exemple clair de la mesure dans laquelle ils peuvent atteindre. Patrick Wardle, un enquêteur qui s'est entretenu avec le média susmentionné, a déclaré: «Vous n'avez pas besoin de pirater des gens pour les espionner si vous pouvez les faire télécharger une application sur leur téléphone. Téléchargement de contacts, conversations vidéo, localisation … De quelles autres informations avez-vous besoin?".

De cette façon, il s'agit d'un nouveau développement dans l'histoire de l'espionnage numérique, en particulier celui généralement mené par les gouvernements ou les régimes autoritaires. Certains gouvernements piratent souvent les appareils de leurs citoyens lorsqu'ils détectent un type de danger inhabituel, mais cette fois, c'est une application du domaine public où des conversations privées ont lieu en relation avec la vie des utilisateurs, ce qui la rend de plus en plus grande dangereux. Nous parlons donc, comme ils l'ont mentionné, d'une carrière «d'armes numériques» au potentiel énorme. ToTok a demandé l'accès à la caméra et au microphone des appareils, rendant chacune de ses actions «légitime». En fait, les utilisateurs ont accepté la plupart des conditions dans lesquelles le gouvernement les espionnait.

L'application déjà a été supprimé du Play Store et de l'App Store, ceci par rapport au nombre de téléchargements aux États-Unis, a augmenté la semaine dernière. Tout d'abord, ToTok était disponible aux Émirats, puis a atteint d'autres pays du Moyen-Orient et est finalement arrivé aux États-Unis. Le FBI, qui est responsable de ce type d'enquête, a déclaré au Times qu'il ne parlerait pas spécifiquement de toute demande faisant l'objet d'une enquête, mais que Il est de votre responsabilité de mentionner les dangers et les risques de certains mécanismes avec lesquels ToTok utilise.

ToTok appartient à une société appelée Breej Holding et est connecté à la société d'information et de données Pax AI. Ce dernier partage des bureaux avec l'agence de renseignement des Emirats Arabes Unis. Depuis sa sortie, ToTok s'est révélé être une application de messagerie rapide et sécurisée qui, parmi ses fonctions, Mettez à jour votre position. Cependant, c'était l'une des qualités que le gouvernement des Emirats exploitait le plus pour traquer ses citoyens.

Depuis la publication du scandale Facebook de Cambridge Analytica en 2018, Les utilisateurs ont accru la sensibilisation aux conditions de confidentialité. Selon les rapports, Facebook a accédé à des informations privées de plus de 50 millions d'utilisateurs aux États-Unis en faveur de leur manipulation lors des élections présidentielles de 2016. Une enquête sur New York Times et L'observateur, a révélé que le cabinet de conseil Cambridge Analytica, embauché il y a trois ans par les organisateurs de la campagne présidentielle de Donald Trump, avait collecté des informations privées auprès de 50 millions d'utilisateurs sans leur autorisation.