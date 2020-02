Ils découvrent que les vents de la mince atmosphère de Pluton altèrent sa surface

Pluton a cessé d’être considérée comme une planète formelle en 2006, cependant, cela ne signifie pas que la communauté scientifique l’a abandonnée, mais reste un point intéressant à étudier, ou du moins cela montre une étude récente dans laquelle il est dit que les vents modifient la surface de la planète naine (oui, cela est couramment considéré maintenant).

Pluton a été photographié en 2015, et à cette époque, les scientifiques ont découvert que la planète naine n’est pas aussi stérile qu’on le croyait à l’origine, car une structure en forme de cœur appelée Tombaugh Regio a été vue sur les photos, se réveillant dans son Moment très curieux.

Maintenant, de nouvelles recherches ont montré que ladite forme de cœur, qui est principalement composée d’azote, régit la circulation de l’atmosphère de Pluton. La plus grande partie de sa mince atmosphère est composée d’azote, le gaz le plus présent sur Terre, ainsi que de petites quantités de dioxyde de carbone et d’azote. L’azote gelé recouvre une partie de la surface de la planète naine, créant la forme du cœur.

L’équipe de scientifiques a déclaré que pendant la journée, la fine couche d’azote gelé de Pluton se réchauffe et se transforme en vapeur. La nuit, cette vapeur se condense et forme de la glace. Les responsables de la dernière étude ont expliqué que chaque séquence est comme un battement qui pompe des vents d’azote autour de la planète naine. D’un autre côté, ils ont observé que le cycle pousse l’atmosphère à circuler dans la direction opposée à laquelle la planète tourne.

Le phénomène décrit dans le paragraphe précédent a été baptisé rétrorotation par les scientifiques. Lorsque l’air circule près de la surface, il transporte de la chaleur, des grains de glace et des particules de brume pour créer des rafales de vent sombre et de plaines à travers les régions du nord et du nord-ouest de Pluton. L’étude souligne que même lorsque la densité de l’atmosphère est très faible, les vents peuvent affecter la surface de la planète naine.

La majeure partie de la glace azotée est confinée à Tombaugh Regio. Le lobe gauche est une couche de glace d’environ mille kilomètres qui forme une plaine déprimée en moyenne de 3 km par rapport au terrain environnant et qui a reçu le nom de Spoutnik Planitia. En raison de son altitude plus basse, il concentre la majeure partie de la glace azotée, tandis que le lobe droit est formé de hautes terres et de glaciers riches en azote qui s’étendent jusqu’à Sputnik Planitia.