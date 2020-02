Ils découvrent un bogue dans Windows 7 qui empêche l’arrêt et le redémarrage du système

Peu de temps après avoir atteint sa date de fin de cycle et à court de support, Windows 7 Il semble commencer à donner plus d’aversions que souhaité, bien qu’il s’agisse probablement du système de bureau le plus solide que Microsoft ait développé dans sa trajectoire.

Après l’épisode de la rupture du fond d’écran, problème pour lequel Microsoft a déjà publié un patch, nous obtenons maintenant un autre bug étrange qui montre un message contextuel indiquant “Vous n’êtes pas autorisé à arrêter cet ordinateur” chaque fois que vous essayez d’arrêter ou de redémarrer le système. Après avoir découvert le bug, qui évidemment empêche l’arrêt ou le redémarrage normal du système et à partir de l’interface graphique, la communauté toujours puissante derrière Windows 7 a commencé à enquêter, trouvant une solution temporaire et non officielle, que nous expliquerons ci-dessous.

Solution temporaire:

Créez un autre compte administrateur.

Déconnectez-vous et connectez-vous avec le compte administrateur créé à l’étape précédente.

Déconnectez-vous et revenez au compte administrateur couramment utilisé.

Désormais, il peut être arrêté ou redémarré normalement.

Solution non officielle:

Appuyez sur la touche Windows + R pour démarrer Exécuter.

Tapez dans le champ de texte de Exécuter «gpedit.msc» (sans guillemets) et appuyez sur la touche Entrée.

Une fois à l’intérieur de «l’Éditeur de stratégie de groupe locale», dans la partie gauche de mars, la séquence suivante s’affiche à partir de «Configuration de l’ordinateur»: Configuration de l’ordinateur> Configuration de Windows> Configuration de la sécurité> Stratégies locales> Options de sécurité .

Sous Options de sécurité, recherchez «Contrôle de compte d’utilisateur: exécuter tous les administrateurs en mode d’approbation administrateur» dans le cadre de droite, double-cliquez avec le bouton principal de la souris sur cette option, définissez la valeur sur «Activé» et cliquez sur le bouton OK.

Fermez l ‘”Éditeur de stratégie de groupe locale”, rouvrez Exécuter avec la touche Windows + R, entrez “gpupdate / force” dans le champ de texte et appuyez sur Entrée pour mettre à jour toutes les stratégies de groupe.

En théorie, l’utilisateur devrait déjà pouvoir s’arrêter et redémarrer sans problème.

Boycotter Windows 7 par Microsoft?

Il est au moins curieux de voir l’apparition de ces défaillances dans Windows 7, l’un des meilleurs systèmes d’exploitation de l’histoire de Microsoft, juste après sa date de fin de cycle et après avoir reçu des correctifs pendant plus de 10 ans. Voyant que le système d’exploitation a bien démarré (bien mieux que Vista), la situation peut être considérée, au moins, comme curieuse.

D’un autre côté, ce n’est un secret pour personne que le géant de Redmond a essayé de promouvoir le remplacement de Windows 7 pour Windows 10 actuel, car en plus d’être le dernier un système pris en charge, il rapporte également des revenus à l’entreprise de différentes manières, certains d’entre eux douteux du point de vue des défenseurs de la vie privée.

Une fois de plus, de MuyComputer, nous insistons sur la mise à niveau vers Windows 10 ou le passage à une distribution Linux prise en charge, car l’utilisation d’un système non pris en charge présente un grave risque pour la sécurité. Mais si vous faites partie de ceux qui ont préféré s’ancrer dans Windows 7, nous vous recommandons de consulter nos conseils pour le garder le plus sûr possible.