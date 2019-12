Ils découvrent une application de messagerie qui a espionné les utilisateurs

Il

L'espionnage sur Internet n'est pas quelque chose de nouveau et de plus en plus de mesures sont prises pour

évitez-le, même si quelqu'un trouve toujours un moyen de contourner les barrières.

Puebla

Actualités numériques

Maintenant, une application de messagerie qui est devenue un succès

quelques semaines a été accusé d'être un outil d'espionnage du gouvernement de

les Emirats Arabes Unis

Voici ToTok, une application lancée il y a quelques mois à peine et qui

accumulé des millions de téléchargements dans les magasins Google et Apple, devenant

succès auprès des utilisateurs du Moyen-Orient, d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du

Nord, atteignant le sommet des ventes aux États-Unis la semaine dernière.

Comme l'a révélé le New York Times, et une évaluation de

renseignement confidentiel du gouvernement américain, la création de l'application est

en fait une stratégie du gouvernement arabe pour éliminer les intermédiaires et

Collectez les informations utilisateur.

Il avait déjà été annoncé que des pays comme l'Arabie saoudite, le

Emirates et Qatar ont payé des entreprises privées – y compris des entrepreneurs israéliens

et les Américains – pour pirater leurs adversaires et même leurs citoyens.

Mais ToTok est la solution pour ne plus avoir à y accéder

et donc d'espionner directement ceux qui le souhaitent, en obtenant des informations délivrées

(involontairement) volontairement.

Une analyse technique et des entretiens avec des experts en sécurité

IL a montré que la société derrière ToTok, Breej Holding, très

c'est probablement une filiale de DarkMatter, une société de cyberintelligence et

Piratage basé à Abu Dhabi où des responsables du renseignement émirati, ancien

employés de la National Security Agency et anciens agents du renseignement

Travail militaire israélien

DarkMatter n'est pas nouveau pour le gouvernement américain,

Le FBI fait l’objet d’une enquête pour d'éventuels délits cybernétiques, en plus du fait que

il a fonctionné jusqu'à récemment dans le même bâtiment à Abu Dhabi que l'agence de

renseignement du signal des Emirats.

Après les consultations du NYT avec les géants de la technologie,

avec une histoire en main, Apple et Google ont déclaré qu'ils enquêteraient sur ce qui s'est passé,

qui a abouti à la décision de retirer l'application des magasins

virtuel

Source: MegaNoticias.cl

ARP