Ils découvrent une nouvelle façon de refroidir les puces qui améliore également l’efficacité

Des chercheurs de l’Université de Stanford ont publié un nouveau rapport détaillant un nouvelle façon de refroidir les puces utilisées dans les ordinateurs, basé sur la manipulation de la vitesse des photons.

Les chercheurs ont réussi à développer une nouvelle façon de refroidir les objets chauds, et cela peut être appliqué aux puces informatiques. Dans le rapport, qui a été publié dans Physical Review Letters, l’équipe décrit en détail comment le rayonnement thermique peut être manipulé pour refroidir les objets plus rapidement. Premièrement, les objets rayonnent et reçoivent de la chaleur de l’environnement, et la recherche a indiqué que les objets rayonnent de la chaleur dans un spectre.

La chaleur rayonnée par un objet culmine à une certaine fréquence, ce qui est déterminé par la température actuelle de l’objet. Pour expliquer cela de manière simple, l’objet commence à augmenter sa température lorsque le nombre de photons entrants vers un objet est supérieur au nombre de photons sortants. Avec ces données sur la table, l’équipe de l’Université de Stanford a eu l’idée que pourrait accélérer les photons rayonnés et, en théorie, accélérer le processus de refroidissement.

Sur la base de ce qui précède, les chercheurs ont développé un appareil qui avait un indice de couches minces de matériaux avec une bonne isolation. Ensuite, ils ont placé cet appareil au-dessus d’un objet qu’ils voulaient refroidir et, en utilisant une source de lumière qui pouvait moduler l’indice, ils ont pu donner un coup de pouce aux photons rayonnés hors de l’objet, ce qui a entraîné un refroidissement plus rapide.

L’équipe a noté que cette forme de refroidissement Cela ne fonctionnerait que sur de petits objets, tels que des puces informatiques, et cela nécessite une source de lumière. D’autre part, les chercheurs ont noté que leurs calculs montraient qu’un appareil équipé de ce refroidissement fonctionnerait à des niveaux d’efficacité plus élevés.

Nous verrons si les résultats de cette recherche finissent par être mis en œuvre dans les produits que nous utilisons quotidiennement, en particulier les ordinateurs portables, dont plusieurs modèles présentant des problèmes de limitation thermique ont été détectés sur Mac et Surface ces dernières années. L’application d’une technique qui aide à réduire le réchauffement pourrait vous aider à mieux utiliser la puissance de ces appareils.