Ils dénoncent Uber et Cabify pour irrégularités avec leurs chauffeurs

Il n'y a pas de trêve devant les tribunaux ou en fin d'année, encore moins pour le secteur des taxis.

Un groupe de syndicats du syndicat des taxis, dirigé par Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) et la plateforme Taxi Project dirigée par Tito Álvarez, a entamé le processus pour signaler à l'inspection du travail la relation de travail qu'Uber et Cabify entretiennent avec leurs chauffeurs. . Le groupe déposera en effet une telle plainte auprès de toutes les délégations provinciales dans lesquelles les entreprises sont actuellement actives.

VousSur quoi se base le regroupement pour accuser Uber et Cabify? de cette prétendue violation de la législation du travail? La base de la plainte est basée sur le temps de travail des chauffeurs, un problème qui ne se reflète pas dans leurs salaires – en dessous des heures passées. En plus d'être lié à la demande sur une base obligatoire pendant au moins 12 heures par jour pour recevoir les services correspondants.

Autrement dit, si votre journée a 8 heures données, il faut en ajouter 4 de plus comme gardien. Ce sont ces 4 heures supplémentaires sur lesquelles se fonde la plainte des syndicats – qui ne recevraient qu'une rémunération supplémentaire de 8 euros par mois. En ce sens, bien que sur appel, la plainte explique que ces heures fonctionneraient comme toute autre journée de travail aux yeux de l'entreprise, car ils seraient obligés de répondre immédiatement –Et avec un temps limité avant encourir une pénalité.

En ce sens, ce que la réclamation devant l'inspection du travail demande, ce serait la régularisation de cette situation à l'égard des travailleurs d'Uber et de Cabify et que leurs horaires de travail soient pris en compte dès le premier démarrage de la demande. Une situation qui ne toucherait pas seulement les entreprises concernées, car le fait de ne pas prendre en compte les heures supplémentaires de travail rend plus de véhicules en circulation dans les rues et donc plus de concurrence pour le taxi.

