Ils développent des panneaux anti-solaires capables de générer de l’énergie même la nuit

Les panneaux solaires ont beaucoup gagné au niveau de la compétitivité ces dernières années, cependant, ils ne sont toujours pas en mesure de produire de l’énergie pendant la nuit, ce qui pourrait commencer à changer à l’avenir avec le nouveau panneaux de protection solaire développé à l’Université de Californie – Davis.

Les panneaux antisolaires développés par l’Université de Californie – Davis ouvrent la porte aux panneaux pour générer de l’énergie même la nuit, quelque chose dit de cette façon peut ressembler à de la science-fiction, mais cela a vraiment son explication.

Les panneaux solaires traditionnels, comme tout le monde le sait (presque), sont responsables de la transformation de la chaleur générée par le Soleil en énergie, mais la proposition de l’Université de Californie – Davis suggère utilisez des cellules thermodiatives qui peuvent devenir chaudes tout en pointant le ciel nocturne. Ces cellules émettraient de la chaleur sous forme de lumière infrarouge, ce qui est similaire au concept des panneaux solaires traditionnels, mais inversement.

Selon Jeremy Munday, professeur de génie électrique et informatique à l’Université de Californie – Davis et créateur de panneaux anti-solaires, «une cellule solaire normale génère de l’énergie en absorbant la lumière du soleil, ce qui provoque l’apparition d’une tension à travers l’appareil et que Le courant coule. Dans ces nouveaux appareils, la lumière est émise et le courant et la tension vont dans la direction opposée, mais de l’énergie est toujours générée. Vous devez utiliser différents matériaux, mais la physique est la même. »

Les panneaux anti-solaires de Munday ont l’inconvénient de dépendent des combustibles fossiles, bien que leur utilisation pourrait être plus durable être en mesure de fonctionner théoriquement avec la chaleur gaspillée dans les processus industriels, afin qu’ils puissent contribuer à atteindre la neutralité carbone, l’équilibre des émissions et l’élimination. Cependant, le fait d’avoir cette caractéristique particulière ne les empêche pas de générer de l’énergie sans carbone, tout comme les panneaux solaires traditionnels.

Un autre inconvénient auquel les prototypes de ces panneaux anti-solaires sont confrontés pour l’instant est la production d’énergie, qui n’est que de 50 watts par mètre carré. Cela suppose seulement 25% de l’énergie que les panneaux solaires traditionnels peuvent produire. Compte tenu de cela, Munday a expliqué que les panneaux solaires traditionnels ont des décennies de développement derrière eux, donc le temps dira si les panneaux antisolaires restent dans une curiosité technologique ou s’ils sont la prochaine étape pour obtenir un modèle énergétique plus durable.