Ils devraient mettre CarPlay dans les avions

Imaginez si vous pouviez avoir la possibilité de coupler votre smartphone avec l’écran en vol afin que vous puissiez accéder à votre propre contenu sur un bel écran au niveau des yeux. Le système de divertissement intégré n’a pas toujours les meilleures options ou l’expérience utilisateur, alors que si Apple s’associe à certaines compagnies aériennes pour apporter une version de jeu de voiture, les cartes peuvent vous montrer l’heure de destination, l’altitude, la vitesse, le relèvement au VOR le plus proche , peu de statistiques de vol que les gens aiment voir. Et puis toutes les applications de divertissement typiques. Que pensez-vous de cette idée? J’apprécierais certainement de ne pas forcer mon cou pour regarder mon téléphone ou de fatiguer mes bras pour le tenir. Pensées?

Bien sûr, cela restera presque certainement un rêve de pipe. Tous les avions ne disposent même pas d’un système de divertissement en vol, en particulier pour les compagnies aériennes qui voyagent principalement sur des routes nationales. Mais imaginez, vous vous asseyez pour un vol transatlantique ou toute autre escapade au long cours. Lorsque vous arrivez à votre siège, il vous suffit de connecter votre iPhone à l’écran à l’arrière du siège avant et le tour est joué! Vous avez accès à tous vos propres contenus Apple, à savoir les films et émissions de télévision iTunes ainsi que Apple Music et les podcasts. Notez également la suggestion intéressante d’utiliser la propre application Maps d’Apple pour suivre votre vol, votre vitesse, votre altitude, etc. Ce serait évidemment une forme de réalisation légèrement différente de CarPlay, qui ne permet pas actuellement la lecture vidéo, mais ce n’est pas un fantastique idée?

Oui, vous pouvez simplement utiliser votre iPhone ou iPad, mais la connexion au système de divertissement en vol pourrait signifier que vous pourriez économiser de l’espace sur le transport d’un appareil supplémentaire pour le divertissement, et vous économiseriez un espace précieux en n’ayant pas à utiliser votre table de plateau pour une tablette!

Le seul inconvénient est que le nom “AirPlay” a été utilisé pour quelque chose de beaucoup moins cool. Pourtant, nous pouvons rêver.

