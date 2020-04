Ils filtrent la fin de The Last of Us Part II et de nombreuses scènes

Au cours de ce week-end, il y a eu une fuite massive de contenu de The Last of Us Part II qui, en fin de compte, n’a pas pu être arrêté. Vous savez déjà comment fonctionne Internet, il suffit qu’un sujet intéressant soit publié à l’endroit approprié pendant quelques minutes pour qu’il commence à fonctionner comme une traînée de poudre et se termine être imparable.

La source de cette fuite n’a pas été clairement identifiée, mais il est clair qu’il s’agit d’une personne qui a été impliquée d’une manière ou d’une autre dans le développement de The Last of Us Part II, depuis le contenu qui a été divulgué. Ils ne sont disponibles pour personne, et ceux-ci incluent différentes scènes de jeu réelles contenant nombreux spoilers.

Pour des raisons évidentes, je ne vais commenter aucun de ces spoilers, et Je ne vais pas non plus autoriser des références directes à eux dans les commentaires qui peut nuire à d’autres utilisateurs. J’aurais pu clore les commentaires directement lors de la publication de cet article et je ne l’ai pas fait car je veux vous donner l’opportunité de me dire ce que Sony doit faire face à cette fuite, mais si les choses dérapent je n’hésiterai pas à prendre “le verrou”.

Que doit faire Sony avec The Last of Us Part II?

Il est important d’être clair que le contenu divulgué et les détails de l’histoire qui ont été publiés ils pourraient appartenir à une ancienne version du jeuAutrement dit, ils peuvent avoir changé dans une mesure plus ou moins grande et ils ne correspondent pas à la version finale que Sony prévoit de lancer.

Si tel était le cas, la société japonaise, et Naughty Dog, le feront assez facilement, ils pourraient continuer de reporter le lancement de The Last of Us Part II jusqu’à ce que cela soit jugé approprié. Comme vous le savez, son retard s’est produit indéfiniment en raison de la pandémie de COVID-19 et visait à l’empêcher d’endommager les ventes de The Last of Us Part II.

Par contre, si tout ce qui a fuité est réel et correspond à l’état final du jeu, Sony et Naughty Dog ont pris un coup dur, et je pense que le mieux qu’ils pourraient faire est lancer The Last of Us Part II dès que possibleBien qu’ils doivent le distribuer principalement au format numérique, ce ne serait pas un problème à ce stade. Je vous rappelle que certaines sources pointaient également une version PC, ce qui faciliterait sa monétisation.

Une autre option, plus complexe et plus coûteuse, serait de modifier certaines parties clés pour façonner une histoire avec de nouvelles parties qui rendent cette fuite massive sans valeur, même partiellement. Maintenant c’est ton tour Que doit faire Sony?