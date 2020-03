Ils filtrent les caractéristiques des nouveaux iPhones qu’Apple présentera cet automne

Les appareils auront des capteurs plus grands pour capturer plus de lumière, ce qui permettrait d’obtenir des photos de meilleure qualité.

Selon les fuites de la chaîne d’approvisionnement d’Apple en Chine, la société Apple lancera en septembre prochain quatre nouveaux iPhones: un modèle de 5,4 pouces, deux de 6,1 pouces et un de 6,7 pouces, rapporte le blog japonais Mac Otakara.

Les quatre appareils auront probablement un écran OLED et un système de reconnaissance faciale Face ID, mais n’auront pas de bouton d’accueil ou de lecteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Le modèle de 5,4 pouces sera probablement de taille assez compacte, entre celui d’un iPhone SE et celui d’un iPhone 8, tandis que l’un des téléphones de 6,1 pouces aurait une hauteur intermédiaire entre un iPhone 11 Pro et un iPhone. 11. Le 6,7 pouces serait un peu plus grand que l’iPhone 11 Pro Max, mais plus fin.

Les nouveaux iPhones comporteront également des capteurs plus grands pour capturer plus de lumière et permettre des photos de meilleure qualité.

En outre, le modèle de 6,7 pouces intégrera un système de stabilisation optique avec technologie de décalage de capteur pour réduire le bougé de l’appareil photo lors de longues expositions, a déclaré Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities.

Source: RT.com