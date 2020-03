ils me demandent d’aller à la santé

À l’heure actuelle, un grand nombre d’entreprises s’appuient sur leurs épaules pour apporter tout ce qui est nécessaire et au meilleur de leurs capacités à la grave situation que traverse la santé publique en Espagne en raison de la crise des coronavirus.

Le groupe de sociétés Ibex 35 qui ont créé un fonds de prévoyance de 150 millions d’euros pour acheter des fournitures médicales, ou la longue liste d’entreprises qui ont quitté leurs chaînes de production pour commencer à fabriquer des masques ou des blouses médicales, le secteur des taxis les rejoint. L’une des guildes les plus controversées de ces dernières années.

Dans une déclaration de la Fédération des taxis professionnels de Madrid, ainsi que du reste des stations de radio de la capitale, ils confirment que le groupe rejette l’un des investissements accordés par la Communauté de Madrid pour contribuer aux coûts de carburant, de nettoyage et de désinfection des voitures qu’ils continuent d’opérer dans la capitale; principalement pour ceux qui transportent gratuitement le personnel médical des hôpitaux.

132 000 euros dans le cadre d’un accord qui, du collectif, demande qu’ils se réfèrent à l’achat de masques, de respirateurs et d’EPI pour la Communauté de Madrid – l’un des cas les plus nombreux de contagion enregistrés par le coronavirus et qui nécessite davantage de registres de matériel médical – .

Dans les premiers moments de la crise des coronavirus, et avec le déploiement de mesures d’hygiène et de désinfection du métro et du bus, le taxi a été le premier à faire entendre sa voix et à demander de l’aide. Maintenant, ils reculent parce qu’ils le considèrent, “les pires moments”.

L’un des groupes les plus touchés

Le taxi, en raison de sa conception des moyens de transport public, est l’une des rares guildes qui peuvent continuer à fonctionner après l’annonce de l’état d’alarme en Espagne – à Madrid, le groupe opère actuellement sur des quarts de jour alternatifs.

Les transporteurs, le reste du personnel des transports publics et le personnel médical sont, à l’heure actuelle, devenus les points clés de la situation d’un pays confiné à leur domicile.

Ils font également partie du groupe des travailleurs indépendants qui, la grande majorité – en particulier ceux qui font partie du secteur du tourisme – a vu ses revenus chuter à presque la totalité. En ce sens, et malgré le refus du financement du nettoyage des voitures – un coût qui peut être assumé par les propriétaires des véhicules – des mesures ont été demandées pour pouvoir assumer le paiement des quotas et des dettes.

La présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, exécutait déjà des mesures pour le groupe des travailleurs indépendants et jusqu’à 3 500 euros d’aide pour les travailleurs du groupe.

👇 Plus en Hypertextuel