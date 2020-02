Ils présentent le premier drone avec un équipier

Le fondateur

de la Ligue des champions des drones a été le premier passager humain, mais le drone

Il a été piloté depuis le sol.

Herbert Weirather, fondateur de la Drone Champions League,

a présenté le premier drone habité annonçant son nouveau jeu vidéo de course

Le jeu Red Bull est la société qui a soutenu DCL dans la fabrication du

avion appelé Big Drone, qui a six bras et 12 hélices qui

Ils vous permettent de prendre l’avion avec une personne à bord.

«Nous développons et construisons le premier drone acrobatique

habité avec la vision de créer une nouvelle expérience de course à l’avenir

et recruter des pilotes de drones via DCL – The Game », a déclaré Weirather,

qui a été le premier passager humain d’un drone et a fait un court vol

piloté à travers un chèque par Mirko Cesena, participant au drone

Ligue de championnat organisée par Red Bull.

Où cela a-t-il pris

sur l’échantillon?

La ville de Vrsar, en Croatie, a été choisie pour

présentation officielle du Big Drone en extérieur, après plusieurs mois de

développement Pour les cascades, boucles et autres cascades, le siège de

Le passager était occupé par un mannequin, en raison de mesures de sécurité.

