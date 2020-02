Ils révèlent les spécifications officielles de la Xbox Series X et de nouveaux détails intéressants

En un

Xbox Series X

Xbox Series X et certaines de ses fonctionnalités.

Nous connaissions quelques détails sur la nouvelle génération de

Console Microsoft, la Xbox Series X, mais la vérité est que nous ne le faisons pas

on attendait, avant une présentation stylée, une liste de détails

aussi grand que celui que le directeur de Xbox Phil Spencer vient de publier

Le site Web de l’entreprise. Et cette fois, nous avons plus que des données spécifiques

du matériel, certaines des fonctionnalités qui feront

Utilisation de ce matériel.

Quant aux spécifications, Microsoft se répète

dans l’inclusion d’un processeur de conception personnalisé qui tire parti des dernières

Les architectures AMD Zen 2 et RDNA 2, qui selon l’entreprise rapportent quatre fois

la puissance de traitement d’une Xbox One et permet aux développeurs

profiter de 12 TFLOPS de performances GPU (Unité de traitement

graphiques):

La Xbox Series X offre un véritable saut générationnel

puissance de traitement et graphiques avec des techniques de pointe qui donnent

résultent des fréquences d’images plus élevées, des mondes de jeu plus

sophistiqué, et une expérience immersive différente de tout ce qui est vu dans le

jeux de console.

Autres technologies Phil présume que

l’inclusion de Variable Rate Shading (VRS), une formule de VRS qui selon

l’entreprise permet aux développeurs d’utiliser plus efficacement tous

la puissance de la série Xbox X. Selon Microsoft, ce système VRS personnalisé

permet au lieu de dépenser les cycles GPU uniformément sur chaque pixel

l’écran, peut hiérarchiser les effets individuels des personnages ou des objets

dans le jeu, cela permet des fréquences d’images plus stables et un SPF plus élevé pour

résolutions plus élevées. À propos de cette section, Microsoft confirme que la série X

Il aura un support de 120 fps.

SSD

ultra-rapide et 120 fps

De plus, l’une des grandes inclusions de la nouvelle génération est

celui du lancer de rayons. Dans cette section, Phil Spancer souligne que le

La série X comprendra le Raytracing DirectX à accélération matérielle qui offrira

environnements plus dynamiques et réalistes avec un éclairage réel, des réflexions et une acoustique précises

Réaliste en temps réel.

Sur la partie hardware, il est complété par quelques

des détails comme le stockage SSD qui vous permettront de profiter d’un CV rapide

de continuer plusieurs jeux d’un état suspendu presque

instantanément. Ce nouveau matériel comprend également une entrée de latence

Dynamic (DLI) et Dynamic Latency Input (DLI), une nouvelle fonctionnalité qui

synchroniser immédiatement l’entrée avec ce qui est affiché, ce qui rend le

Les commandes sont encore plus précises et réactives en diminuant le décalage d’entrée.

La Xbox Series X comprendra également HDMI 2.1 et ses technologies,

comme mode automatique à faible latence (ALLM) et fréquence de mise à jour

variable (VRR). Le premier permet à Xbox One et Xbox Series X de configurer

automatiquement l’écran connecté dans son mode de latence le plus bas,

que le VRR synchronise le taux de rafraîchissement de l’écran avec le

fréquence d’images du jeu.

