Ils transforment un Raspberry Pi en ordinateur portable avec un clavier

Le Raspberry Pi est une carte de petite taille qui monte presque tous les composants dont nous avons besoin un mini PC fonctionnel. Comme beaucoup de nos lecteurs le savent, il regorge de possibilités, bien que celles-ci dépendent du talent et de la créativité des utilisateurs eux-mêmes.

Le développeur “rahmanshaber” nous a surpris avec une démonstration d’un travail bien fait en créant le MutantC v2, un Raspberry Pi intégré dans un châssis très compact avec écran tactile et clavier coulissant qui le rend un ordinateur portable vraiment unique. Comme nous pouvons le voir dans la vidéo, cela fonctionne très bien, et il a des boutons à l’arrière qui facilitent l’utilisation de l’interface d’écran.

L’équipe est alimentée par une petite batterie, ce qui signifie que nous sommes confrontés à une modification totalement viable, car elle peut fonctionner sans problème comme un véritable ordinateur portable.

Un Raspberry Pi avec clavier QWERTY et écran tactile

Bien que le projet ne soit pas complètement terminé, comme on peut le voir sur le clavier, il est évident qu’il est prêt à intégrer sans problème un Distribution QWERTY. La version que “rahmanshaber” a utilisée pour créer ce mod est le Raspberry Pi 3 Model B, et le type d’écran tactile a une taille de 3,5 pouces.

Cependant, nous pourrions adapter la conception pour utiliser un écran plus grand ou passer à un Raspberry Pi 4 ou Raspberry Pi Zero W sans aucun problème. Le premier nous donnerait plus de pouvoir, et le second offrirait une plus grande autonomie.

Pour améliorer son utilité et sa viabilité en tant qu’ordinateur portable, le MutantC v2 propose une autonomie moyenne de deux heures Et le châssis dispose de tout l’espace nécessaire pour intégrer des connecteurs HDMI, USB Type-C, Ethernet et jusqu’à quatre ports UBS Type A. Le clavier prend en charge jusqu’à 52 touches différentes et prend en charge les cartes d’extension et le GPS.

Cette conception est un projet open source, donc nous pouvons le télécharger via GitLab et l’imprimer directement si nous avons une imprimante 3D ou si nous pouvons y accéder, et ce sans aucun frais (au-delà du matériel nécessaire, évidemment).