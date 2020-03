Ils volent le code GPU de la série Xbox X et le publient

Les détails du code source du GPU Xbox X Series et d’autres solutions graphiques AMD actuelles et futures sont apparus sur GitHub. Les référentiels ont déjà été supprimés à la suite de la plainte de l’entreprise pour vol de propriété intellectuelle, mais les dommages qu’il pourrait causer si le pirate informatique responsable continue de filtrer le matériel est inconnu.

Des rumeurs ont commencé à circuler cette semaine selon lesquelles une personne non identifiée avait en quelque sorte obtenu le code source du GPU Xbox X Series (nom de code Arden). Également des informations concernant la nouvelle génération de cartes graphiques Navi 21 et d’autres solutions déjà commercialisées telles que le Navi 10, en particulier la série Radeon 5700.

Il est toujours difficile de savoir si ces fuites sont vraies, mais les mesures prises hier par AMD tendent à soutenir la théorie. Dans un avis en vertu de la norme anti-piratage DMCA envoyé à la plate-forme d’hébergement Github, AMD a identifié le référentiel “ xxXsoullessXxx ” nouvellement créé et un projet intitulé “ AMD-navi-GPU-HARDWARE-SOURCE ” comme lieu de propriété intellectuelle volé.

“Ce référentiel contient la propriété intellectuelle détenue par AMD et volée à AMD … L’IP d’origine est gardée privée et a été volée à AMD”, a expliqué la société. Github a répondu en supprimant immédiatement le référentiel, sur demande.

D’où vient le code GPU Xbox X Series?

TorrentFreak a localisé la personne derrière le référentiel et a posé des questions sur le matériel qu’AMD avait demandé de supprimer. Cette personne a commenté qu’il s’agissait du code source du GPU Xbox X Series et d’autres graphiques AMD. “En novembre 2019, j’ai trouvé les codes sources matériels de ces GPU sur un ordinateur piraté”, a-t-il expliqué. “L’utilisateur n’a pris aucune mesure efficace contre la fuite de code.”

Lorsqu’on leur a demandé plus de détails sur la voie d’extraction, on leur a répondu que c’était à travers une combinaison de facteurs. «Le code source a été obtenu de manière inattendue à partir d’un // ordinateur / serveur non protégé via certaines vulnérabilités. Plus tard, j’ai découvert les fichiers qu’il contenait. Les données n’étaient pas suffisamment protégées et même pas cryptées«.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait informé AMD de l’affaire, sa réponse a été surprenante: «Je n’en ai pas parlé à AMD parce que je suis pratiquement sûr qu’au lieu d’accepter leur erreur et de passer à autre chose, ils essaieraient de me poursuivre. Alors pourquoi ne pas tout filtrer?

Réponse AMD

AMD est évidemment préoccupé, bien que exclut que les données volées soient essentielles pour la sécurité ou la compétitivité de leurs produits. «Chez AMD, la sécurité des données et la protection de notre propriété intellectuelle sont une priorité. En décembre 2019, nous avons été contactés par une personne qui prétendait avoir des fichiers de test liés à un sous-ensemble de nos produits graphiques actuels et futurs, dont certains ont récemment été publiés en ligne, mais ont depuis été supprimés.

“Bien que nous soyons conscients que l’auteur possède des fichiers supplémentaires qui n’ont pas été publiés, nous pensons que les graphiques IP volés ne sont pas essentiels à la compétitivité ou à la sécurité de nos produits graphiques. Nous ne savons pas que l’auteur possède d’autres adresses IP AMD. Nous travaillons en étroite collaboration avec les responsables de l’application des lois et d’autres experts dans le cadre d’une enquête criminelle en cours. “

Nous verrons comment l’affaire se termine. Le pirate menace de publier tout le matériel volé Et en plus d’être illégal, il peut être très nocif. Les solutions graphiques sont de grandes entreprises et AMD est l’un des leaders du marché avec une part d’au moins un tiers des graphiques dédiés et les mêmes que ceux intégrés dans les chipsets ou dans leurs processeurs APU.

Et que dire du GPU de la série Xbox X, une Radeon semi-personnalisée sous architecture RDNA 2 avec 3 328 shaders à 1 825 MHz avec une puissance de 12,15 TFLOP, qui sera l’un des composants vedettes de la nouvelle Xbox (également de la PS5), ce qui a fait d’AMD le principal fournisseur des dernières générations de consoles.