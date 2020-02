IMac incurvé fabriqué à partir d’une seule plaque de verre – rendus vidéo

Nous avons récemment noté un brevet Apple montrant une conception incurvée d’iMac où l’ordinateur tout-en-un est fabriqué à partir d’une seule plaque de verre.

Nous avons maintenant une idée plus claire de l’apparence d’une telle machine…

LetsGoDigital a chargé le designer Jermaine Smit de créer des rendus vidéo.

Dans l’animation vidéo ci-dessous, vous pouvez voir à quoi ressemblerait un iMac Pro en verre plein. Le design en verre mince et élégant serait un véritable accroche-regard dans de nombreux salons et bureaux et répondrait certainement aux normes de conception d’aujourd’hui […]

Pour commencer avec le boîtier en verre, vous pouvez le plier. Au moins la partie centrale, afin que vous puissiez régler l’écran à tout moment afin qu’il offre le meilleur confort de visualisation. Cela peut également être utile lorsque vous souhaitez emporter l’iMac, car vous pouvez plier complètement la partie inférieure, ce qui rend l’ordinateur plus pratique à transporter avec vous.

La pièce illustre également certains aspects pratiques.

Le verre bombé a été largement utilisé ces dernières années, y compris en architecture. En chauffant une plaque de verre plate de manière contrôlée, le verre peut être courbé. Cependant, lorsque le verre refroidit, il n’est plus possible de le plier à nouveau, après tout, le verre n’est par nature pas flexible […]

Au lieu de verre, de céramique ou de plastique pourrait également être utilisé, tant que le matériau est translucide – comme l’indique la description du brevet.

J’ai dit que personnellement, je voyais cela comme une idée plus inspirante que n’importe quoi susceptible d’être réellement réalisé.

Nous avertissons toujours qu’Apple brevète toutes sortes de choses qui ne sont jamais commercialisées, et celui-ci ressemble à l’un de ces concept-cars présentés lors de salons par les constructeurs automobiles: une chance de laisser les concepteurs devenir fous dans l’espoir que cela puisse en stimuler un ou deux idées qui se transforment en véhicules de production sous une forme largement diluée.

Les lecteurs ont souligné à quel point le clavier était complètement fou de l’écran géant.

Imaginez que vous devez taper avec vos mains tendues pour pouvoir atteindre le clavier qui est à 80 cm de vous, sinon l’affichage sera littéralement sur votre visage.

Cependant, la conception de l’iMac pourrait certainement utiliser un nouveau look, donc peut-être que la valeur inspirante du concept ne doit pas être écartée.

Découvrez la vidéo ci-dessous. Même si cette conception incurvée d’iMac n’est pas pratique, acceptez-vous que l’iMac pourrait utiliser une nouvelle conception? Que souhaitez-vous voir? Partagez vos idées dans les commentaires.

