images filtrées et prix de l’europe

Quelques jours après son lancement, les Samsung Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra sont complètement découverts dans ce qui est la plus grosse fuite des prochains fleurons de la firme sud-coréenne. Après des semaines de ruissellement d’informations à ce sujet et avec une attente croissante, nous n’aurons plus à attendre pour savoir ce que la technologie prépare pour son événement du 11 février prochain.

Dans un nouveau lot de fuites provenant de la main de l’Ishan Agarwal et du 91Mobiles reconnus, les rendus officiels des terminaux font leur apparition, dissipant tout doute pouvant exister quant à leur apparence. De cette façon, vous pouvez apprécier la conception partagée du Galaxy S20 et du Galaxy S20 +, qui change dans le cas où le Galaxy S20 Ultra pour afficher un module photographique plus grand à l’arrière, où quatre objectifs sont logés – au lieu de trois – pour ajouter un zoom périscope.

Samsung Galaxy S20 Ultra | Image: 91Mobiles.

Samsung Galaxy S20 Ultra | Image: 91Mobiles.

Samsung Galaxy S20 + | Image: 91Mobiles.

Samsung Galaxy S20 + | Image: 91Mobiles.

Samsung Galaxy S20 | Image: 91Mobiles.

Samsung Galaxy S20 | Image: 91Mobiles.

Les trois versions arriveront, bien sûr, sans la même palette de couleurs, bien que dans tous les cas elle soit orientée vers des tons plus doux et plus sobres que les années précédentes. En assistant aux informations susmentionnées, tout le monde partagera le colorant Cosmic Grey et, plus ancien, le Galaxy S20 ajoutera les couleurs Blue Cloud et Pink Cloud; tandis que le Galaxy S20 + Ultra et le Galaxy S20 + auront également le Cosmic Black parmi leurs options, en ajoutant la dernière, comme troisième option, le Blue Cloud du modèle standard.

Prix ​​en Europe des Samsung Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra

Parallèlement aux images des terminaux, une partie des prix sous lesquels tous les appareils sur le sol européen seront mis en vente peuvent également être vendus, ce qui peut varier légèrement selon le pays concerné. Ce serait l’offre de Samsung dans sa gamme Galaxy S20 renouvelée, en l’absence de connaître les différentes variations selon le stockage et le modèle spécifiques:

Samsung Galaxy S20: à partir de 899 euros.

Samsung Galaxy S20 5G: à partir de 999 euros.

Samsung Galaxy S20 + 5G: à partir de 1099 euros.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: 1 349 euros.

👇 Plus en hypertexte