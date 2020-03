IMessage d’Apple pourrait bientôt vous laisser envoyer un texte, voici pourquoi

Pomme pourrait bientôt permettre aux utilisateurs iOS de ne pas envoyer les messages envoyés via iMessage. Ce n’est probablement qu’une des nombreuses améliorations connexes apportées à l’iPhone avec la prochaine version d’iOS.

Les applications de messagerie sont de grandes entreprises et au point où de nombreux services ont commencé à brouiller la frontière entre les applications. Par exemple, alors que les applications de messagerie dédiées sont devenues plus riches en fonctionnalités au-delà de l’envoi de texte, d’autres applications comme Facebook ont ​​cherché à intégrer des fonctionnalités de type application de messagerie dans leurs produits. Le résultat final étant que la concurrence n’a jamais été aussi élevée pour les messages, et l’expérience s’enrichit continuellement.

Sur la base d’un nouveau rapport de MacRumors, il semble qu’Apple prépare l’option de rétracter les messages dans iMessage. Bien que ce ne soit peut-être pas la seule nouvelle fonctionnalité à venir bientôt avec la suggestion, un système de balisage de type Slack pourrait être introduit, où les utilisateurs peuvent se contacter les uns les autres dans les chats de groupe avec la suggestion ajoutée, le destinataire recevra une alerte – même si les alertes sont désactivées pour le chat de groupe en général. Une autre fonctionnalité de discussion de groupe qui semble être en cours est de taper des indicateurs où les destinataires voient trois points lorsqu’un expéditeur de message tape.

Comment fonctionne iMessage Unsending?

Essentiellement, une fois qu’un message a été plié, l’expéditeur pourra le supprimer à nouveau. Cependant, toutes les traces du message supprimé ne seront pas supprimées en raison de l’attente qu’une certaine forme de “petits caractères” soit laissée dans la trace du message indiquant qu’un message a été envoyé, puis rétracté. Bien sûr, pour certains, cela pourrait s’avérer tout aussi frustrant que l’absence d’une option non envoyée, car les utilisateurs peuvent désormais voir qu’un message leur a été envoyé sans en connaître le contenu – en particulier si aucun message de suivi n’arrive. à sa place. Il convient de noter que les utilisateurs d’iMessage peuvent déjà supprimer des messages, mais la différence ici est que la suppression d’un message ne le supprime que de l’iPhone ou de l’appareil iOS de l’expéditeur. Il ne le supprime pas également des destinataires, contrairement à la fonctionnalité de non-envoi.

Étant donné qu’il s’agit d’une fonctionnalité iMessage, il faut probablement également s’attendre à ce que l’option unsend ne soit disponible que dans les cas où les appareils de l’expéditeur et du récepteur sont des appareils iOS. Une autre inconnue majeure pour le moment est la durée de la fenêtre de rétractation. Une autre mise en garde est qu’il n’y a actuellement aucune garantie quand la fonctionnalité arrivera. À l’heure actuelle, on s’attend à ce qu’il soit probablement lancé avec iOS 14, bien qu’il puisse être retenu pour une version ultérieure. Là encore, Apple pourrait également décider de ne pas inclure du tout le non-envoi (ou l’une des fonctionnalités mentionnées).

Source: MacRumors

