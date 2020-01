iMore show 689: iCloud crypté E2E, iPad fête ses 10 ans

L’émission iMore vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la semaine sur iPhone, iPad, Watch, TV, Mac et Apple!

Lory et René sont rejoints par Joe Keller, d’iMore, pour une conversation sur iCloud crypté de bout en bout. Ils célèbrent également le 10e anniversaire de l’iPad, faisant le cas d’un appareil tactile géant, et plus encore!

Écoute maintenant

Abonnez-vous sur iTunes: Audio

Souscrire en RSS: Audio

Télécharger directement: Audio

Regarde maintenant

Liens

Discussion sur le chiffrement de bout en bout iCloud

Et un super gros iPad?

Des enfants partagent des AirPod pour “parler” en classe

Sponsors

Thrifter.com: toutes les meilleures offres d’Amazon, Best Buy et plus encore, organisées avec soin et constamment mises à jour.

Hôtes

Lory Gil

René Ritchie

Georgia Dow

Faites partie du spectacle!

Envoyez vos commentaires, questions, commentaires ou suivi à:

Courriel: imoreshow@imore.com

Twitter: @iMore avec le hashtag #askimore

Web: laissez un commentaire ci-dessous!