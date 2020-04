iMovie est maintenant prêt pour le nouveau Magic Keyboard et trackpad d’Apple pour iPad Pro

Apple a mis à jour iMovie pour iPadOS avec de nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge de la souris et du trackpad, de nouveaux raccourcis clavier, davantage de format d’image, etc. La nouvelle version prépare également l’application de montage vidéo d’Apple pour le prochain accessoire Magic Keyboard pour iPad Pro.

Nouvelles fonctionnalités

Voici les nouveautés de la version 2.2.9:

• Utilisez iMovie sur iPad avec Magic Keyboard, une souris ou un trackpad pour une nouvelle façon de créer des films et des bandes-annonces (nécessite iPadOS 13.4)

• Utilisez les raccourcis clavier pour basculer entre les cinq modes d’inspecteur lorsqu’un clip est sélectionné: action, réglages de la vitesse, volume, titres et filtres

• Utilisez des raccourcis clavier pour faire pivoter rapidement la vidéo de 90 degrés dans le sens horaire ou antihoraire

• Appuyez sur le bouton Télécharger tout en haut de la liste des bandes sonores pour télécharger toutes les bandes sonores groupées en même temps

• Ajoutez des fichiers PNG, GIF, TIFF et BMP à votre film

• Amélioration des performances et de la stabilité

Prise en charge du curseur iPad

Apple a introduit pour la première fois la prise en charge du curseur dans iOS 13.0 en septembre 2019 en tant que fonctionnalité d’accessibilité pouvant être activée manuellement. À partir d’iOS 13.4 publié en mars 2020, tous les iPad prennent désormais en charge les curseurs de souris et de pavé tactile dans tout le système par défaut.

Le nouvel accessoire Magic Keyboard pour iPad Pro sera le premier accessoire de clavier d’Apple qui comprend un trackpad intégré. Logitech lance également un clavier trackpad pour d’autres modèles d’iPad.

Magic Keyboard fonctionnera avec les modèles d’iPad Pros de 2018 et 2020, bien que le nouveau produit ne soit pas publié avant mai. Apple a récemment lancé de nouveaux modèles iPad Pro 11 et 12,9 pouces avec capteurs LiDAR pour des expériences de réalité augmentée considérablement améliorées, deux fois plus de stockage de base et plus de mémoire pour le multitâche.

La nouvelle version d’iMovie est maintenant disponible sur l’App Store.

