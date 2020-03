Impinj écrase ses estimations avec 41 M $ de revenus au T4, en hausse de 18%, clôturant l’année de retour – .

Les actions d’Impinj sont en hausse après que le fabricant de puces connecté de Seattle derrière le système RFID RAIN a écrasé les attentes de Wall Street pour clôturer une solide année de rebond.

Revenu: La société a déclaré un chiffre d’affaires de 40,8 millions de dollars pour le trimestre – en hausse de 18% par rapport à il y a un an – dépassant les attentes des analystes d’environ 2,7 millions de dollars. Pour l’année, Impinj a enregistré un chiffre d’affaires de 152,8 millions de dollars, soit une augmentation de 24% par rapport à son total de 2018.

Bénéfices: Les analystes s’attendaient à ce qu’Impinj atteigne le seuil de rentabilité pour le trimestre, mais il a affiché un petit bénéfice non-GAAP de 0,03 $ par action. Impinj a terminé l’année avec un léger bénéfice non-GAAP de 900 000 $, contre une perte de 2 millions $ l’année précédente.

Regarder vers l’avant: Au premier trimestre du nouvel exercice, Impinj prévoit d’afficher un chiffre d’affaires compris entre 37 et 41 millions de dollars, au-dessus des attentes des analystes d’environ 36 millions de dollars.

Stock: Les actions de la société ont augmenté de 13% dans les échanges après les heures normales de bureau. Le stock d’Impinj a augmenté d’environ 7% jusqu’à présent cette année.

Impinj s’est remis d’une année 2018 tumultueuse qui comprenait une baisse des revenus et une enquête d’audit. La société n’avait jamais franchi 40 millions de dollars de revenus trimestriels en 20 ans d’histoire, jusqu’à récemment. Il a atteint ce seuil au cours de chacun des deux derniers trimestres.

“Je suis très satisfait de l’exécution et des résultats d’Impinj en 2019”, a déclaré le cofondateur et PDG d’Impinj, Chris Diorio, dans un communiqué. «Nous avons enregistré trois trimestres de revenus records consécutifs et renforcé notre bilan. Nous avons également introduit de nouveaux produits révolutionnaires qui ont solidifié notre plateforme et avancé notre stratégie. Nous entamons 2020 avec une forte dynamique et une base solide pour notre entreprise. »

L’entreprise a subi un remaniement de la direction au cours des dernières semaines. Le mois dernier, la société a fait appel à l’ancien directeur financier de RealNetworks, Cary Baker, pour devenir son nouveau directeur financier. Plus tôt dans le mois, Eric Brodersen, président et chef de l’exploitation d’Impinj, a quitté l’entreprise après cinq ans.