Impossible Foods lance du porc à base de plantes

Pouvez-vous faire de la viande sans viande? C’est l’un des plus grands dilemmes de notre époque et Impossible Foods semble se concentrer sur sa résolution pour le bien de notre planète, en développant une série de produits “à base de viande” à base de plantes. Le plus récent a été présenté au CES de Las Vegas 2020 et est une alternative au porc, avec lequel vous pouvez fabriquer toutes sortes de produits tels que des saucisses ou des saucisses.

Oui, nous parlons de “viande de laboratoire” qui, bien que cela puisse nous paraître étrange ou même générer une sorte de rejet, est jusqu’à présent l’alternative la plus viable et la plus conviviale avec la planète pour réduire la consommation de viande.

Le projet a commencé à se développer il y a plusieurs années, lorsqu’ils se sont demandé dans Impossible Foods, qu’est-ce qui fait que la viande a un goût de viande?

Après avoir mené plusieurs études, ils ont réalisé que le secret se trouve dans une petite molécule appelée hème, présente dans l’hémoglobine du sang, qui est précisément ce qui donne à la viande une couleur rougeâtre et est également responsable du transport de l’oxygène vers les cellules et les muscles des organismes. Cette molécule est également présente, dans une bien moindre mesure, dans certaines plantes et légumineuses, donc Impossible Foods a décidé de commencer à créer et à manipuler l’ADN de ces plantes afin de créer des produits carnés à base de plantes.

Le nouveau porc à base de plantes a été créé à partir de racines de plants de soja, d’huile de tournesol et de noix de coco, ainsi que d’acides aminés, de vitamines, de sucres et de fer qui parviennent à donner la texture et la saveur du porc et avec lequel vous pouvez cuisiner le même type de recettes.

Comme si cela ne suffisait pas, le nouveau porc à base de plantes a 40% moins de calories que la vraie viande, 60% moins de matières grasses et surtout, il promet d’être zéro cholestérol. De plus, il est certifié pour la consommation de régimes casher et halal.

Ainsi, Impossible Foods propose de nouveaux produits comme alternative à l’élevage d’animaux pour la consommation, et les pratiques douteuses que cela génère, à la fois pour les mauvais traitements dont ces animaux sont souvent victimes, et pour les effets polluants que cette pratique représente.

Bien que la question reste la même, est-il correct d’appeler la viande, quelque chose qui a le goût de la viande, bien qu’elle ne soit pas faite de viande?