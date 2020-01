Impôts, contrôles de tapis sur les comptes Unicredit, BNL et Sanpaolo

La nouvelle année s’ouvre avec éclat dans le contrôles fiscaux. Précisément dans la dernière phase de 2019, il y a eu une discussion approfondie nouvelle méthode anti-évasion, qui pourrait établir avec succès la relation entre revenu reçu par le contribuable et son dépôts d’argent (donc son pouvoir d’achat et par conséquent sa disponibilité économique).

Si par le passé cette lourde tâche avait été confiée à redditometro, désormais la même mission sera la prérogative d’un autre instrument mis en place par la fiscalité: le Evasometro.

L’évasomètre est activé, les comptes courants tamisés par le nouvel instrument fiscal

La nouveauté la plus constante de la nouvelle méthode consiste à évaluer toute forme de dépôt ou d’investissement ce qui indique donc la possession d’argent. Contrairement à l’instrument précédent, dans lequel les revenus perçus étaient comparés aux achats importants effectués par chaque contribuable (une maison, une voiture et toute autre dépense énorme). En revanche, le compteur de revenu a été jugé inadéquat pour définir réellement combien une famille ou un seul contribuable déclarait la vérité sur ses revenus. De plus, après l’approbation du décret sur la dignité en décembre 2018, le redditomètre est définitivement à la retraite.

Pour le remplacer, il y aura donc l’Evasometer, ce qui n’est pas une nouveauté au sens absolu. Il a en fait été approuvé sous le gouvernement Monti sous le nom de Risparmiometro, mais pour sa mise en œuvre efficace étaient nécessaires plusieurs années d’étude sur les algorithmes et sur les mécanismes à mettre en place.

Maintenant, les contrôles avec le nouvel outil affecteront principalement les contribuables qui ont des comptes ouverts avec i les principales institutions bancaires du pays. Deuxièmement, nous passerons à des banques de plus en plus petites. De plus, les contrôles commenceront à partir de l’année d’imposition 2014, car c’est à partir de cette date que les données sur les dépôts des citoyens sont disponibles conjointement.