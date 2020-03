Impressions Samsung Galaxy Buds + d’un utilisateur d’AirPods Pro [Video]

L’année dernière, j’ai eu l’occasion d’essayer la première itération des Galaxy Buds afin de les comparer avec les AirPod d’origine. Aujourd’hui, je vais sur le terrain avec le Samsung Galaxy Buds + afin de les comparer avec les AirPods Pro. Regardez notre guide vidéo pas à pas pour plus de détails.

Caractéristiques

Son de qualité supérieure par AKG avec woofer et tweeter à l’intérieur de chaque écouteur

Boîtier de charge

Jumelage facile

Basculer entre deux appareils Samsung couplés

Appuyez pour contrôler

Raccourcis personnalisables

IPX2 résistant aux éclaboussures

Trois tailles réglables d’embouts d’oreille et d’aile

Disponible en trois couleurs: noir cosmique, blanc et bleu nuage

Compatibilité Android et iOS

11 heures de musique en streaming sur une seule charge

15 heures de conversation

22 heures d’autonomie totale avec étui de chargement

Charge sans fil compatible Qi

La charge de 3 minutes donne une heure d’autonomie

Filtres sensibles à l’ambiance dans des sons importants comme les annonces d’aéroport

Microphones dédiés pour les appels téléphoniques dans les endroits bruyants

Prix: 149,99 $

Vidéo: Galaxy Buds + vs Apple AirPods Pro

Déballage et conception

Les Galaxy Buds + sont très similaires dans leur style et leur design à leurs prédécesseurs. L’étui de chargement sans fil conserve la conception en forme de pilule et est disponible en trois options de couleurs principales – noir cosmique, blanc et bleu nuage.

S’il y a une chose que j’aimerais qu’Apple apprenne, c’est que les gens veulent plus de choix de couleurs pour leurs appareils. Apple n’a aucun problème à autoriser une variété de couleurs avec des téléphones comme l’iPhone 11, mais il n’a jamais voulu faire de même pour ses écouteurs, sans fil ou non. Peut-être qu’Apple a décidé de laisser toutes les options de couleur à sa marque Beats et de conserver le design emblématique des écouteurs blancs qui a persisté depuis l’iPod d’origine.

Comme les AirPods Pro, le Galaxy Buds + est livré avec plusieurs options d’embouts d’oreille, mais il va encore plus loin en offrant différentes options d’embouts d’ailes. Les extrémités des ailes sont de petits accessoires qui exercent une légère pression sur le protège-oreille interne pour aider les bourgeons à rester en place dans les oreilles.

Contrairement aux AirPod habituels, les AirPods Pro offrent un ajustement plus sûr dans les oreilles grâce aux embouts auriculaires à obturation canalaire. Cela signifie que la valeur des pointes d’ailes peut être négligeable selon la façon dont vos oreilles individuelles coopèrent.

Personnellement, je préfère le look des Galaxy Buds noirs aux AirPods Pro blancs. Je pense que le design semble plus élégant d’un point de vue purement esthétique, mais il y a une raison pour laquelle Apple conçoit les AirPod pour qu’ils ressemblent à cela, et cela tourne principalement autour du microphone, de la qualité du pilote et de l’interaction avec le contrôle tactile.

Manipulation et ajustement

Comme la précédente itération des Galaxy Buds, l’étui de chargement sans fil Buds + n’est pas facile à utiliser d’une seule main. Ce qui s’est amélioré, cependant, c’est la connexion magnétique dans le boîtier de charge, ce qui réduit la probabilité que les bourgeons tombent du boîtier lorsqu’ils sont ouverts.

Grâce aux embouts auriculaires et aux bouts d’ailes, les Galaxy Buds + créent un joint dans l’oreille qui fait un excellent travail d’isolation acoustique. Le Galaxy Buds + n’a pas la fonction Active Noise Cancellation que l’on trouve sur les AirPods Pro plus chers, ce qui est décevant, mais l’isolation acoustique rendue possible par l’ajustement est supérieure à la moyenne.

Charge et autonomie de la batterie

L’une des améliorations les plus notables apportées aux écouteurs sans fil phares de Samsung est la forte augmentation de la longévité de la batterie. Chaque écouteur individuel bénéficie désormais de 11 heures d’autonomie en écoutant de la musique, ce qui signifie que vous pouvez garder les écouteurs dans vos oreilles toute la journée sans avoir à les recharger.

Comparé à la durée de vie approximative de 5 heures de la batterie que vous obtiendrez avec chaque Bud AirPod Pro complètement chargé, et vous pouvez facilement voir que c’est la différence la plus notable en faveur de l’offre de Samsung.

Les AirPods Pro bénéficient d’une meilleure autonomie globale lorsqu’ils sont combinés avec l’étui de chargement sans fil (plus de 24 heures au total), tandis que les Galaxy Buds + offrent environ 22 heures d’autonomie combinée.

L’une des plus grandes améliorations apportées par Apple depuis ma première comparaison a été l’ajout de la recharge sans fil. Les AirPods Pro sont livrés avec un étui de chargement sans fil, qui neutralise le plus grand avantage dont jouissaient les Galaxy Buds.

Mais l’étui de chargement de Samsung est toujours livré avec des fonctionnalités enviables comme la connectivité USB-C et la possibilité de charger sans fil directement sur un smartphone Samsung Galaxy. À une époque, la rumeur disait que l’iPhone 11 pourrait bénéficier d’une fonctionnalité similaire, mais elle ne s’est jamais concrétisée.

Jumelage

Le processus d’appairage du Galaxy Buds Plus est en grande partie le même que son prédécesseur. Semblable à l’expérience AirPods, lorsque vous placez un étui de chargement Galaxy Buds + ouvert à côté d’un téléphone Samsung éligible, vous recevrez une fenêtre contextuelle vous invitant à l’appairer en appuyant simplement sur un bouton.

Le processus de jumelage de Samsung n’est pas aussi raffiné que celui d’Apple, car j’ai été inondé de toutes sortes de fenêtres contextuelles d’autorisations, que j’ai trouvé rebutantes. Étant donné que le téléphone est déjà déverrouillé et que l’utilisateur lance le couplage, je pense que le Galaxy Buds + devrait recevoir des autorisations sans interaction de l’utilisateur.

Contrôles

Le Galaxy Buds Plus, comme les originaux, est doté d’un pavé tactile tactile sur la zone extérieure de chaque bouton individuel. Le pavé tactile permet aux utilisateurs de jouer, de mettre en pause, de sauter, etc. à l’aide d’une série de touches pour contrôler la lecture de la musique. Les utilisateurs peuvent également personnaliser le geste de pression longue pour contrôler des choses comme le volume, le son ambiant, et ils incluent même un raccourci de lancement d’application Spotify.

Comme le premier Galaxy Buds, le Touch Pad du nouveau modèle est sensible. Je me suis retrouvé à invoquer par inadvertance des commandes de musique chaque fois que j’ajuste les écouteurs dans mes oreilles, ou quand je les retire ou les remets dans mes oreilles.

Je préfère de loin la mise en œuvre par Apple du capteur de force à semi-conducteurs sur la tige des AirPods Pro. Je me sens plus en confiance en utilisant la méthode d’Apple et je n’ai jamais appuyé sur le capteur de force par accident.

Les Galaxy Buds + disposent d’un capteur à l’intérieur de chaque bouton individuel qui détecte quand ils sont dans vos oreilles. Bien que cela fonctionne la plupart du temps, il a parfois échoué à détecter correctement le moment où les bourgeons étaient utilisés.

En tant qu’utilisateur d’AirPods depuis le premier jour, je trouve étrange que les Galaxy Buds + continuent de jouer de la musique lorsqu’un seul bourgeon est retiré des oreilles. Avec les AirPods, si vous retirez un seul bourgeon, la musique s’arrête et redémarre automatiquement lorsque le bourgeon est replacé dans les oreilles.

Ce n’est que lorsque vous retirez les deux écouteurs de vos oreilles que le Galaxy Buds + arrête la lecture de la musique, et même alors, la réaction est un peu retardée. Ce qui est plus étrange, c’est que la musique ne reprend pas automatiquement, ce qui oblige l’utilisateur à redémarrer manuellement la lecture.

Annulation du bruit

La différence la plus importante entre ces deux produits est la présence d’une suppression du bruit sur les AirPods Pro. Le Galaxy Buds Plus, qui coûte 100 $ de moins, n’a pas une telle fonctionnalité.

L’annulation active du bruit (ANC) sur les AirPods Pro continue de m’impressionner à ce jour. J’ai utilisé l’annulation du bruit dans diverses situations difficiles, comme à bord d’un avion ou dans un terminal d’aéroport très fréquenté, et je suis toujours surpris de son efficacité.

La suppression active du bruit contribue grandement à améliorer la qualité sonore des AirPods Pro dans des environnements difficiles. Même dans les zones calmes, la suppression du bruit des AirPods Pro offre un niveau d’isolation acoustique que les têtes de Samsung ne peuvent égaler.

Qualité du son et des appels

En dehors de la durée de vie de la batterie de chaque bourgeon, la plus grande amélioration du Galaxy Buds + concerne la qualité sonore. Je pense que les fans de Samsung seront très satisfaits des améliorations, car elles sont visibles.

La plus grande différence que j’ai remarquée était avec la qualité des appels téléphoniques, qui est principalement due à une configuration améliorée du microphone. Comme je l’ai noté dans ma comparaison d’origine, la qualité des appels était absolument atroce sur les premiers Galaxy Buds, mais elle a été considérablement améliorée sur le modèle plus.

La qualité de la musique est également améliorée, et c’est en grande partie grâce à l’ajout d’une configuration à double pilote, où il y a un woofer individuel et un tweeter individuel coexistant au sein du même bouton. Le son de milieu de gamme est beaucoup amélioré grâce à ce nouveau design, et il vient sans affecter la durée de vie de la batterie.

Pourtant, après avoir comparé les AirPods Pro aux Galaxy Buds, ce n’était même plus une question; les AirPods Pro sonnaient mieux. Le son est largement subjectif, mais à mon avis, les AirPod sonnaient mieux et plus clairement dans toutes les gammes de fréquences.

Le milieu de gamme des Galaxy Buds +, bien qu’amélioré, manquait toujours de la clarté et de la fidélité des AirPods Pro. En utilisant ma chanson préférée Hotel California, mes oreilles ont pu capter des nuances qui étaient plus difficiles à discerner lorsque je portais les écouteurs de Samsung.

Cela ne veut pas dire que les AirPods Pro sont loin d’être de qualité audiophile, car je ne suis même pas proche d’un audiophile. Pourtant, si je peux distinguer ces différences subtiles, les gens qui prennent l’audio au sérieux le feront sans aucun doute.

Prise de .

Le Galaxy Buds + offre une mise à niveau sonore bien plus importante que les originaux, en particulier en ce qui concerne la qualité des appels. La durée de vie de la batterie est également bien meilleure que celle de son prédécesseur, fournissant 11 heures de batterie pour les bourgeons individuels.

Bien qu’amélioré en qualité sonore, les Galaxy Buds + restent un niveau inférieur aux AirPods dans le son, et c’est avant de prendre en compte la suppression active du bruit, qui en soi fournit une incitation énorme à dépenser l’argent supplémentaire sur les AirPods Pro.

La configuration de Samsung, bien qu’améliorée de manière significative dans des domaines clés, n’a pas le poli des Apple AirPods. Cela se voit lors de la configuration initiale et de l’appariement, lors de la gestion de fonctionnalités telles que le mode ambiant / transparence et lors de l’interaction avec les têtes via le toucher physique.

Évidemment, si vous êtes un utilisateur de smartphone Galaxy, vous seriez plus enclin à utiliser le Galaxy Buds + sur quelque chose comme les AirPods. Cependant, cette comparaison montre à quel point Apple a bien réagi aux critiques des AirPod de première génération – ajoutant une charge sans fil, un meilleur ajustement et une meilleure qualité sonore au mix.

Que pensez-vous des Galaxy Buds +? Y a-t-il quelque chose que Samsung fait que vous aimeriez voir Apple adopter dans les prochaines versions des AirPod? Sonnez dans les commentaires avec vos pensées.

