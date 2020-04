In-Win 216, un étui qui montre quand la sobriété devient élégance

In-Win a décidé de mettre à jour son catalogue de maisons mi-tour ajouter son nouveau à la liste In-Win 216, un nom sobre qui fait office de carte d’identité parfaite pour cette affaire, puisque le sobriété c’est le maître de cette tour médiane.

Design minimaliste

La façade avant est représentée dans sa simplicité dans un panneau unique avec une fente latérale très très mince pour le passage de l’air, qui peut être utilisée par 3 ventilateurs de 120 mm installé à l’avant, toujours sur le côté toujours à droite par une décoration en aluminium au nom de l’entreprise.

Comme les autres maisons à la place, il a un panneau latéral verre trempé transparent qui expose le cœur vivant et pulsant du PC, qui est inséré sur une base interne de manière à réduire de moitié le nombre de vis nécessaires.

Du point de vue plus purement technique, nous avons un support pour les cartes mères jusqu’au format E-ATX, avec un couvercle d’alimentation pour protéger la conception en plus de 2 fentes pour disque dur de 3,5 pouces et jusqu’à 5 emplacements SSD 2,5 pouces.

Une petite particularité est que ce boîtier vous permet de monter la carte vidéo également verticalement, un détail qui vous permet de créer des combinaisons de ventilation vraiment intéressantes.

Restant sur la ventilation, le boîtier In-Win 216 offre un espace pour le refroidissement Refroidisseurs d’air CPU jusqu’à 166 mm de hauteur et pour dissipateurs thermiques liquides avec des dimensions 360mmx240mmx120mm.

Bref, cet étui offre tout ce qui est nécessaire mais sans exagération du point de vue design, ce qui le rend très agréable à l’oeil mais sans le faire ressortir.