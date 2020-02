India tech heavyweight Wipro acquiert une société de marketing numérique de Seattle pour 52 millions de dollars – .

(Photo Flickr Creative Commons / Gabriela Avram)

Rational Interaction, une entreprise de marketing numérique de la région de Seattle, a vendu à la société technologique indienne Wipro dans le cadre d’un accord de 52 millions de dollars.

Cette acquisition aidera Wipro à accroître ses prouesses en marketing numérique. L’entreprise compte plus de 180 000 employés et un chiffre d’affaires annuel de 8,5 milliards de dollars.

Plus de 350 personnes travaillent chez Rational Interaction dans les bureaux de Seattle; Bellevue, Washington; Dublin et Sydney.

Rational Interaction est une entreprise dirigée par une femme qui apporte avec elle une liste de clients de renom, notamment les magasins de détail de Microsoft, la division cloud Azure et le groupe Xbox; Amazon; Zillow; Google; T-Mobile et autres.